Commentaire : l’iPhone 13 ne sera pas sans port, mais peut-être que le prochain le sera

Comme il ne reste que quelques semaines avant qu’Apple ne dévoile l’iPhone 13, il est tout à fait naturel que l’intérêt des gens pour cette question grandisse. Au cours des derniers jours, certains disent que le prochain iPhone sera sans port “parce qu’Apple veut que vous achetiez plus d’accessoires”. Bien que cela puisse être vrai à l’avenir, l’iPhone 13 ne sera pas sans port et les utilisateurs y trouveront toujours le bon vieux port Lightning, voici pourquoi.

Les rumeurs d’un iPhone sans port ne sont pas nouvelles. Et depuis qu’Apple a introduit son chargeur exclusif MagSafe avec une poignée d’accessoires avec l’iPhone 12, il serait naturel que l’entreprise suive cette voie à l’avenir. Pour l’instant, vous n’avez pas à vous en soucier.

Voici ce que nous avons rassemblé au cours des derniers mois à ce sujet dans notre guide iPhone 13 :

Des rapports ont également suggéré que 2021 pourrait être l’année où Apple présentera un iPhone sans port Lightning. Ce serait le tout premier iPhone sans port, et plus récemment, Bloomberg l’a signalé comme quelque chose en cours de test en interne chez Apple. Mais alors qu’Apple teste une conception sans port, elle ne devrait pas être rendue publique cette année. Ming-Chi Kuo a signalé que l’iPhone 13 continuerait à utiliser un port Lightning sur tous les modèles. Cela signifie également que l’iPhone 13 ne sera pas compatible USB-C.

Comment cette rumeur a commencé

En 2016, avec le lancement de l’iPhone 7, Apple a fait l’un de ses premiers pas agressifs vers un téléphone sans port : la société a supprimé la prise casque 3,5 mm. Dans un acte de « courage », les utilisateurs devraient utiliser un adaptateur ou les EarPods avec un connecteur Lightning. De manière pratique, Apple a également introduit les AirPod, qui sont devenus un succès instantané.

Quelques années plus tard, la société a décidé qu’elle n’avait pas besoin d’offrir un adaptateur pour les anciens écouteurs, elle l’a donc sorti de la boîte. Enfin, avec l’iPhone 12 en 2020, pour réduire les déchets électroniques et protéger l’environnement, la société a décidé que ses utilisateurs en avaient assez d’EarPods et de briques d’alimentation et les a tous deux retirés de la boîte.

Dans le même temps, avec Apple présentant ses accessoires MagSafe, il est logique que vous n’ayez pas besoin de connecter un câble Lightning à votre iPhone la plupart du temps.

Voici pourquoi un iPhone sans port a du sens

Depuis l’iPhone 8, Apple prend en charge la charge Qi, ce qui signifie que vous pouvez simplement poser votre iPhone dans un chargeur compatible pour le charger. Avec le chargeur MagSafe, les utilisateurs peuvent obtenir plus de jus presque comme s’ils utilisaient une connexion par câble.

Encore une fois, les AirPod sont un succès. Alors, à quand remonte la dernière fois que vous, propriétaire d’AirPods, avez eu besoin d’utiliser votre port Lightning pour connecter un casque ? Pour moi, jamais.

Ce qu’Apple devrait faire, c’est créer un environnement pour apporter ce changement de manière aussi transparente que possible et éviter les mauvaises relations publiques.

L’entreprise, bien sûr, devra vraiment expliquer son prochain acte de “courage”. Un iPhone sans port lui donnera-t-il plus de résistance à l’eau et à la poussière ? Un iPhone sans port aura-t-il de la place pour plus de batterie ou une technologie révolutionnaire ? Quel est l’intérêt d’une pièce de métal solide avec une finition en acier inoxydable ?

L’iPhone 13 sera-t-il sans port ?

Pour conclure, non, l’iPhone 13 ne sera pas sans port. Soyez cool, restez calme et vous pourrez toujours utiliser votre ancien câble Lightning.

Même si, voici mon conseil : si vous envisagez de passer à l’iPhone de cette année, vous devriez peut-être aussi essayer par vous-même un accessoire MagSafe. Chance Miller de . a récemment partagé son expérience avec un chargeur MagSafe Duo, et c’est un accessoire indispensable si vous avez également une Apple Watch et des AirPods :

Le design du MagSafe Duo est facile à se moquer, mais dans la pratique, je l’ai trouvé intelligent et polyvalent. La conception pliable permet de le jeter facilement dans un sac avant de voyager, vous offrant une solution à un seul câble pour charger votre iPhone et votre Apple Watch dans un hôtel ou Airbnb. La conception de pliage astucieuse s’étend également à la rondelle Apple Watch, qui peut être tournée pour être compatible avec le mode Table de nuit ainsi qu’à certains bracelets Apple Watch tels que le Solo Loop. (…) Le côté MagSafe du MagSafe Duo peut également être utilisé pour charger tous les accessoires compatibles Qi, y compris les AirPod. Cela signifie que vous disposez vraiment d’une solution à un seul câble pour charger trois accessoires Apple.

Que pensez-vous d’un iPhone sans port ? L’achèteriez-vous ou est-ce un pas de trop ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

