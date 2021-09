Commentaire Magic Weekend LIVE: couverture talkSPORT de tous les matchs de SIX Super League ce week-end

Le week-end magique de la Super League arrive ce week-end et talkSPORT 2 aura une couverture complète de tous les jeux.

Le Magic Weekend voit toute une série de matches de Super League se dérouler sur un week-end dans un seul stade.

Le week-end magique de la Super League arrive ce week-end et se tiendra à St James’s Park

L’événement a dû être annulé en 2020 en raison des impacts de la pandémie de COVID-19, mais maintenant, il est prévu pour un retour triomphal.

Le Magic Weekend de cette année se déroule au St James’s Park de Newcastle United et promet d’être deux jours d’action passionnants.

Week-end magique : EN DIRECT sur talkSPORT

Les six matchs du Magic Weekend seront diffusés en direct sur talkSPOTRT 2 ce week-end avec trois matchs chaque samedi et dimanche.

Mark Wilson, Craig Murdock et Paul Cooke seront en poste tout au long du week-end.

Pour vous connecter, cliquez simplement ici pour le flux de commentaires en direct.

samedi 4 septembre

Castleford Tigers contre Salford Red Devils : 15h00 sur talkSPORT 2, commentaire de Mark Wilson et Paul CookeSt Helens vs Dragons Catalans : 17h15 sur talkSPORT 2, commentaire de Craig Murdock et Paul CookeLeeds Rhinos contre Hull FC : 19h30 sur talkSPORT 2, commentaire de Mark Wilson et Craig Murdock

dimanche 5 septembre

Huddersfield Giants contre Wakefield Trinity : 13h00 sur talkSPORT 2, commentaire de Mark Wilson et Paul CookeWigan Warriors contre Warrington Wolves : 15h15 sur talkSPORT 2, commentaire de Craig Murdock et Paul CookeLeigh Centurions contre Hull KR : 17h30 sur talkSPORT 2, commentaire de Mark Wilson et Craig MurdockMagic Weekend: Super League Table

A quoi ressemble le classement de la Super League avant le Magic Weekend Magic Weekend : Qu’est-ce qui a été dit ?

L’arrière latéral du Hull FC Jamie Shaul : « C’est super de pouvoir jouer dans ces meilleurs stades. L’Etihad était irréel et Anfield était super aussi, et tout le week-end est juste bon pour le sport.

«Les fans se mélangent tous, vous avez un billet pour voir tout le match et le soleil est généralement au rendez-vous.

“Chaque fois que nous jouons à Leeds, c’est un bon match – c’est une demande difficile mais nous l’attendons avec impatience.”

L’ailier de Castleford Derrell Olpherts : « Avant de passer en Super League, j’étais toujours moi-même au Magic Weekend dans la foule, et ayant maintenant joué dans un moi-même, je sais à quel point ils aiment leur rugby là-bas.

“C’est un endroit formidable pour l’avoir, et jouer contre Salford est bon pour moi, il y aura encore quelques vieux visages que je connais.”