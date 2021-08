Commentaire : MagSafe Duo est devenu mon accessoire de prédilection pour iPhone 12 et Apple Watch

Aux côtés de l’iPhone 12 l’année dernière, Apple a dévoilé sa nouvelle technologie de recharge sans fil MagSafe. L’écosystème MagSafe s’est développé pour se composer d’une variété d’accessoires, y compris le chargeur deux-en-un MagSafe Duo avec une rondelle MagSafe et une rondelle de chargement Apple Watch.

Lorsqu’il a été dévoilé, le MagSafe Duo a été ridiculisé par beaucoup comme une version moins ambitieuse du chargeur tout-en-un AirPower défaillant d’Apple. Depuis sa sortie en décembre, cependant, le MagSafe Duo est devenu un accessoire incontournable pour moi.

Conception pliante adaptée aux voyages

Le design du MagSafe Duo est facile à se moquer, mais dans la pratique, je l’ai trouvé intelligent et polyvalent. La conception pliable permet de le jeter facilement dans un sac avant de voyager, vous offrant une solution à un seul câble pour charger votre iPhone et votre Apple Watch dans un hôtel ou Airbnb.

La conception de pliage astucieuse s’étend également à la rondelle Apple Watch, qui peut être tournée pour être compatible avec le mode Table de nuit ainsi qu’à certains bracelets Apple Watch tels que le Solo Loop. La conception polyvalente est facilement le meilleur argument de vente du MagSafe Duo et lui donne une longueur d’avance sur certains des concurrents les plus volumineux du marché.

Le côté MagSafe du MagSafe Duo peut également être utilisé pour charger tous les accessoires compatibles Qi, y compris les AirPod. Cela signifie que vous disposez vraiment d’une solution à un seul câble pour charger trois accessoires Apple.

Certaines des plaintes concernant MagSafe Duo ont également porté sur ses vitesses de charge, qui atteignent un maximum de 14 W pour l’iPhone 12 avec un adaptateur secteur USB-C de 30 W. Pour moi, cela n’a pas été un gros problème. Le MagSafe Duo sert d’accessoire de chevet, ce qui signifie qu’il dispose de 7 à 9 heures chaque nuit pour recharger complètement mon iPhone et mon Apple Watch.

Façons d’améliorer

Il existe cependant plusieurs façons dont Apple pourrait améliorer le MagSafe Duo et le rendre plus attrayant pour les acheteurs. En plus de baisser le prix, Apple devrait également inclure un adaptateur secteur USB-C de 30 W. Cet adaptateur est nécessaire pour débloquer toutes les vitesses de charge sans fil pour les utilisateurs d’iPhone, et il doit absolument être inclus dans la boîte pour 129 $.

Je suis également curieux de voir quelles améliorations Apple apportera à MagSafe à l’avenir. Par exemple, ce serait bien si l’Apple Watch pouvait éventuellement se recharger avec MagSafe. Apple devrait également continuer à repousser les limites en termes de vitesses de charge sans fil et, peut-être plus important encore, d’efficacité de charge sans fil. Je préférerais également que le MagSafe Duo utilise un câble USB-C vers USB-C plutôt que USB-C vers Lightning.

Emballer

Je ne sais pas s’il y a beaucoup d’autres fans de MagSafe Duo, à part mon collègue Michael Steeber. Quoi qu’il en soit, si vous pouvez regarder au-delà de l’étiquette de prix – ou peut-être le trouver en vente – MagSafe Duo s’est avéré être un accessoire de charge sans fil élégant et fiable pour les fans d’iPhone et d’Apple Watch.

Il existe certainement des chargeurs multi-appareils tiers plus abordables sur le marché, mais si vous recherchez une solution conçue par Apple, le MagSafe Duo est une excellente option. Bien sûr, l’essentiel à garder à l’esprit ici est que vous avez besoin d’une Apple Watch pour profiter pleinement du MagSafe Duo. Sinon, vous êtes mieux avec la rondelle MagSafe standard.

Que pensez-vous du MagSafe Duo ? En avez-vous choisi un pour recharger votre iPhone et votre Apple Watch ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

