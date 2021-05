Commentaire: maintenant que l’écran d’accueil n’est pas réservé aux applications, il est temps de l’étendre avec du contenu et des personnes aussi

En janvier 2008, Steve Jobs est monté sur scène à Macworld et a annoncé que vous pouviez ajouter des sites Web à l’écran d’accueil de votre iPhone. Il les a appelés “ clips Web ” et ils ont simplifié la tâche pour accéder à un site Web en un seul clic. Les clips Web sont toujours utilisés à ce jour et «Ajouter à l’écran d’accueil» est toujours une fonctionnalité populaire pour Safari sur iOS. Apple a apporté cette fonctionnalité aux raccourcis, vous permettant de les épingler sur votre écran d’accueil. Mais que se passerait-il si vous pouviez également ajouter d’autres types de choses à votre écran d’accueil?

Apple pourrait ajouter le même bouton “ Ajouter à l’écran d’accueil ” à la feuille de partage dans Musique, dans Podcasts, dans Actualités et à la télévision. Chaque type de contenu peut avoir une forme distincte pour la différenciation. Les albums, les podcasts et les publications pourraient avoir des icônes plus carrées. Les magazines pourraient être plus étroits pour montrer des couvertures. Les émissions de télévision et les films peuvent utiliser les mêmes illustrations qui apparaissent dans l’application.

«Ajouter à l’écran d’accueil» pourrait devenir une fonctionnalité universelle dans une grande variété d’applications et de services Apple. Ils pourraient même le transformer en API et permettre à des applications tierces d’ajouter également des types de contenu à votre écran d’accueil.

Ajouter de la musique, des magazines, des podcasts, des émissions et bien plus à votre écran d’accueil

En plus de différents types de contenu, le développeur et concepteur Jordan Singer a imaginé la possibilité d’ajouter vos contacts préférés à votre écran d’accueil. Chaque icône apparaîtra comme un Memoji dans l’application Messages. Les icônes peuvent vous montrer lorsqu’une personne vous envoie un message ou réagit à un. Vraisemblablement, vous pouvez également voir s’ils tapent comme vous le pouvez pour vos favoris dans l’application Messages d’iOS 14.

Beaucoup de ces choses peuvent déjà être faites avec des raccourcis ou des clips Web, mais elles sont capricieuses et nécessitent beaucoup de résolution de problèmes créative. Si Apple devait intégrer ces fonctionnalités directement dans iOS et même introduire une API pour les développeurs, l’écran d’accueil pourrait devenir un endroit pour bien plus que des applications et des widgets. Et ils pourraient rendre infiniment plus facile pour les consommateurs de personnaliser leur écran d’accueil.

Vous pouvez regarder une vidéo de Macworld 2008 où Steve présente des clips Web sur iPhone ci-dessous, le segment commence vers 14h46. De plus, dites-nous ce que vous pensez de ces idées pour l’écran d’accueil dans les commentaires ci-dessous!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: