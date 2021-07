Commentaire méchant du prince George sur les talents de footballeur de Kate : “Vous êtes tellement nuls !” | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge est invité à amener le prince George à Wembley pour la finale de l’Euro 2020. Après que le prince William a célébré la victoire de l’Angleterre mercredi soir, de nombreux utilisateurs de médias sociaux se sont joints aux célébrations et ont demandé au futur roi d’amener son premier-né pour voir le match de ce soir contre l’Italie. L’un d’eux a posté une photo prise la semaine dernière de Prince George à Wembley, en demandant : « S’il vous plaît, pouvons-nous avoir ce jeune homme au dernier papa ?

Une autre affiche a répondu: “Certainement. Ce serait ravi de les voir là-bas.

“Quel souvenir à avoir, surtout s’ils gagnent.”

L’amour du prince George pour le football s’est fait connaître à l’occasion de son sixième anniversaire, lorsque les Cambridges ont publié deux portraits de leur premier-né portant un maillot anglais.

En 2019, Kate a même révélé qu’en matière de football, elle et George partaient du mauvais pied.

Lors d’une visite royale en Irlande du Nord, la duchesse a joué au football avec un groupe d’enfants au stade de football de Windsor Park.

La duchesse de Cambridge a plaisanté sur ses compétences, affirmant qu’elle aurait dû prendre quelques conseils de son fils aîné, Prince George.

Elle a affirmé que son premier-né lui disait souvent : “Maman, tu es tellement nul !”

À un moment donné, William a également prévenu ses coéquipiers : « Attention !

“Elle va pour les chevilles.”

Il n’est guère surprenant que le petit George soit un si grand fan de football puisque leur père est le président de la Football Association.

JUST IN: Meghan a parlé de la lettre que son père lui a donnée: “Vraiment spécial”

Il a répondu par un message vidéo sur Twitter, remerciant tous ceux qui avaient envoyé des messages de soutien.

La reine a écrit : “Je tiens à vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain dans l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit , l’engagement et la fierté avec lesquels vous vous êtes conduits.”

Le Premier ministre Boris Johnson a écrit une lettre similaire à l’équipe, leur disant qu’ils avaient “remonté le moral de tout le pays” au milieu de la crise des coronavirus.