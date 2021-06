Commentaire : Mon prochain ordinateur ne sera pas un iPad Pro

in

L’iPad semble traverser une longue crise d’identité. Parfois, Apple veut que ce soit un ordinateur, parfois non. Et même avec l’introduction de l’iPad Pro M1 plus tôt cette année, l’iPad est toujours un iPad avec des limitations iPad. Pourtant, l’entreprise veut toujours convaincre les gens que « votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur ». Eh bien, mon prochain ordinateur ne sera certainement pas un iPad Pro.

Si cet article vous semble sorti de nulle part, je l’écris après qu’Apple a diffusé une nouvelle publicité pour iPad Pro qui, à certains égards, ressemble à la publicité « Qu’est-ce qu’un ordinateur » de 2017, dans laquelle une fille fait un tas de choses sur son iPad et ne semble pas connaître un ordinateur traditionnel à la fin.

Cette publicité a suscité beaucoup de haine de la part des internautes, mais honnêtement, la version de cette année est bien pire. Ne vous méprenez pas, la publicité est très bien réalisée et utilise même une parodie de la chanson “Part of Your World” de La Petite Sirène pour se moquer des utilisateurs de PC, qui sont représentés par des gens tristes mécontents de leurs gros ordinateurs, tandis que la fille dans le jardin verdoyant semble être assez contente de l’iPad.

Apple sait comment vendre l’iPad, et il y a beaucoup de gens qui le voient comme ce morceau de matériel super cool (et je suis d’accord, j’ai un iPad et il a l’air cool). Mais dans un scénario réel, l’iPad est-il vraiment attrayant pour les personnes qui travaillent avec la retouche photo, de nombreuses feuilles de calcul ou même les joueurs ?

Quiconque a déjà essayé d’utiliser l’iPad pour un travail professionnel sérieux qui n’est pas lié au dessin avec Apple Pencil sait à quel point c’est un cauchemar – et surtout parce qu’iPadOS est loin d’être aussi capable que macOS. La plupart des applications sont limitées et la gestion de centaines de fichiers à la fois est une tâche beaucoup plus complexe sur l’iPad que sur un ordinateur.

Et bien, je ne sais même pas quoi dire à propos de la partie où Apple semble vraiment croire que d’une manière ou d’une autre les joueurs trouveront l’iPad plus intéressant qu’un ordinateur complet. Combien de jeux triple-A sont disponibles dans les App Stores ? Vous ne pouvez même pas brancher un moniteur externe sur l’iPad et l’utiliser en pleine résolution.

Je sais qu’il y a des gens qui utilisent l’iPad comme leur seul ordinateur et sont d’accord avec ça, mais au lieu d’essayer de forcer que cela fonctionne pour tout le monde et que la vie d’un utilisateur de PC est triste, Apple devrait repenser ce que l’iPad et iPadOS doit vraiment être le prochain ordinateur pour les personnes qui, devinez quoi, ont encore besoin d’un ordinateur comme le Mac.

Dans le monde qu’Apple a créé pour ses publicités, cela semble amusant d’utiliser un iPad pour changer la saturation d’une photo d’un seul coup, pour jouer à Asphalt en étant assis au milieu d’un parc, ou même pour faire glisser et déposer des fichiers avec votre doigt sur l’écran. Mais j’ai besoin de bien plus que cela pour mon prochain ordinateur.

Au moins, je suis d’accord avec Apple sur une chose : l’iPad a un matériel incroyable, un écran formidable et une puce informatique puissante. Mais l’iPad n’est certainement pas un ordinateur, et ce ne sera pas avant qu’Apple fasse passer son logiciel au niveau supérieur pour libérer tout le potentiel du matériel.

