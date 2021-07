Commentaire : Nous sommes en 2021 et les podcasts Apple ne peuvent toujours pas rester synchronisés sur tous les appareils

Apple est depuis longtemps l’acteur dominant sur le marché des podcasts. Cependant, si Apple Podcasts a beaucoup évolué depuis la version 1.0 du « lecteur de cassettes », ce n’est pas parfait. Aujourd’hui, je veux examiner le bon, le mauvais et le laid des podcasts Apple en mettant particulièrement l’accent sur la façon dont l’application a encore du mal à se synchroniser sur plusieurs appareils.

J’écoute des podcasts depuis 2004, donc je me considère en quelque sorte comme un vétéran de l’industrie. J’ai utilisé toutes les principales applications de podcast sur le marché. Je me souviens avoir téléchargé des fichiers MP3 dans iTunes à l’aide d’iPodderX. Je me souviens quand Apple n’approuvait pas les applications de podcast tierces parce qu’elles « dupliquaient les fonctionnalités ». En conséquence, je suis assez convaincu de la façon dont l’application de podcasts devrait fonctionner et je crois fermement qu’il ne s’agit pas d’un podcast à moins que vous ne puissiez vous abonner dans l’application de votre choix (n’essayez pas de me convaincre du contraire).

Le bon

Apple Podcasts est une bonne application, mais ce n’est pas génial. Cela permet de trouver facilement de nouvelles émissions, de les suivre et de trouver les épisodes les plus récents. Cela fonctionne très bien pour les émissions où vous devez écouter dans un ordre particulier. De plus, cela facilite le partage d’une émission sur iMessage avec des amis. Avec iOS 15, il est même facile de voir quelles émissions ont été partagées avec vous. J’aime beaucoup l’interface car elle suit le même style général qu’Apple Music. Il est étroitement intégré au système d’exploitation, il est donc facile à utiliser.

J’aime l’expérience de l’utilisateur final de payer pour du contenu premium pour des émissions spécifiques. Je m’abonne à plusieurs podcasts premium directement avec le créateur, mais le processus d’abonnement n’est pas aussi transparent que lorsque vous le faites maintenant dans Apple Podcasts. Je sais que les paiements d’Apple ne sont pas aussi faciles pour les créateurs que Patreon ou Memberful, mais c’est facile pour l’utilisateur.

Dans l’ensemble, l’application fournit une excellente interface pour partager et trouver de nouvelles émissions.

Le mauvais

Apple Podcasts n’est pas destiné aux utilisateurs expérimentés, et ce n’est pas un problème. Des applications comme Overcast, Castro et Pocket Cast peuvent remplir les fonctionnalités souhaitées par les utilisateurs expérimentés. Cependant, Apple doit continuer à s’efforcer d’en faire une expérience formidable.

Au fur et à mesure que j’ai ajouté d’autres émissions à ma liste suivante, l’application est devenue de plus en plus lente. J’ai remarqué cela sur iOS 14 et iOS 15. Apple Podcasts semble beaucoup plus lourd que Overcast dans l’utilisation quotidienne. Lorsque vous marquez un épisode comme joué, cela peut souvent prendre 4 à 5 secondes pour refléter réellement cet état dans l’interface. Avec Overcast et Castro, le marquage comme joué est automatique et l’interface utilisateur est immédiatement mise à jour. Je ne sais pas si ce problème est un symptôme du nombre d’émissions auxquelles je suis abonné, mais cela rend l’application presque inutilisable/

Le moche

La synchronisation des émissions suivies sur les podcasts Apple semble bien fonctionner. Ce qui ne semble pas bien se synchroniser, c’est la section Écouter maintenant et Derniers épisodes de l’application. J’écoute principalement des podcasts sur mon iPhone, mais j’aime parfois écouter mon Mac ou mon iPad. Chaque fois que je lance les applications, c’est un gâchis car il essaie de tout synchroniser et ne finit jamais par synchroniser Écouter maintenant et les derniers épisodes avec ce qu’il y a sur mon iPhone. Ensuite, si je les synchronise enfin manuellement, l’iPhone se désynchronise d’une manière ou d’une autre.

Ce qui a tendance à se produire, c’est qu’un épisode marqué comme joué sur un appareil s’affichera comme joué sur un autre, mais il sera toujours dans Écouter maintenant. Alors pourquoi serait-il dans Écouter maintenant s’il est marqué comme joué ?

L’image ci-dessus montre ce qui s’est passé lorsque j’ai activé la synchronisation des podcasts Apple sur mon Mac. Cela a complètement foutu en l’air ma bibliothèque sur mon iPhone et a ramené des épisodes précédemment marqués comme lus dans Up Next malgré le fait qu’ils aient déjà été marqués comme lus.

Techniquement, je suis sûr que ce n’est pas facile à mettre en œuvre à l’échelle d’Apple. D’un autre côté, Overcast et Pocket Casts ont trouvé comment tout synchroniser sur tous vos appareils, alors pourquoi pas Apple ?

En 2021, la synchronisation transparente avec d’autres appareils est un enjeu de table pour une application de podcast, et Apple n’a pas encore trouvé comment garder les applications synchronisées. Savez-vous à quel point iMessage est lent sur votre Mac s’il est fermé pendant une semaine pendant que vous êtes en vacances et qu’il essaie de rattraper son retard dans le traitement des messages ? La synchronisation des podcasts Apple se comporte ainsi quotidiennement.

Emballer

Apple se concentre sur le contenu des podcasts, mais je veux qu’ils consacrent autant d’efforts à rendre l’application plus rapide et à comprendre ce qui empêche les applications de rester parfaitement synchronisées tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Je veux aimer les podcasts Apple, mais j’ai découvert que la seule façon d’utiliser l’application est de ne l’utiliser que sur mon iPhone. Sinon, ce sont des ordures chaudes. Je me retrouve à vouloir l’utiliser toutes les quelques semaines et je réalise rapidement pourquoi cela ne me colle jamais. L’application est lente et a du mal à se synchroniser sur tous mes appareils.

Utilisez-vous des podcasts Apple ou utilisez-vous une alternative tierce ? Laissez un commentaire ci-dessous avec quelle application et pourquoi.

