Commentaire Pays-Bas-Ukraine EN DIRECT: Les Néerlandais entrent dans le tournoi alors que les hommes de Frank De Boer se venge

Les Pays-Bas affrontent l’Ukraine lors de leur premier match contre l’Euro 2020 alors que le tournoi reporté se met en place.

Les hommes de Frank De Boer affronteront l’Ukraine, l’Autriche et la Macédoine du Nord et devraient terminer en tête du groupe C.

Les Pays-Bas ont bien performé ces derniers mois

De Boer voudra prouver que les opposants ont tort cet été, car de nombreux critiques ont suggéré qu’il n’était pas la bonne personne pour les Pays-Bas.

Le Flying Dutchman a été embarrassé après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, et espère qu’il pourra reprendre le chemin de la victoire.

Avec une multitude de jeunes stars, dont le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong et le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt, ils pourraient être un cheval noir dans la compétition.

La nation espère ajouter une autre médaille de l’Euro à son nom, après en avoir remporté une en 1988.

Pays-Bas vs Ukraine : comment écouter

Ce match du groupe C aura lieu à 20h le dimanche 13 juin.

La couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 18h.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires viendront d’Adam Bridge et Matt Holland.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Les Pays-Bas seront privés de l’homme clé Virgil Van Dijk Pays-Bas vs Ukraine : Effectifs

Pays-Bas

Gardiens de but: Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Défenseurs: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter Milan), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joël Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ)

Milieu de terrain: Frenkie de Jong (Barcelone), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Quincy Promes (Spartak Moskva), Jurriën Timber (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Avant: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Séville), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (Wolfsburg)

Ukraine

Gardiens de but: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Défenseurs: Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Eduard Sobol (Club Brugge), Oleksandr Tym Kiev), Illia Zabarnyi (Dynamo Kiev), Oleksandr Zinchenko (Manchester City)

Milieu de terrain: Roman Bezus (Gand), Yevhen Makarenko (Courtrai), Ruslan Malinovskyi (Atalante), Marlos (Shakhtar Donetsk), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev)

Avant: Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Roman Yaremchuk (Gand), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros)

Frank de Boer polarise depuis sa nomination en 2020 Pays-Bas vs Ukraine: Qu’est-ce qui a été dit?

Le manager Frank De Boer a parlé de sa décision de ne pas remplacer le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek, qui a récemment été exclu en raison d’une blessure.

Il a déclaré: “Rejoindre l’équipe à ce stade de nos préparatifs n’est pas exactement l’idéal

“Nous sommes sur la route depuis deux semaines, donc je n’aime pas l’idée qu’un nouveau joueur arrive.”

Le gaffer a ajouté: «J’ai aussi suffisamment de milieux de terrain dans mon équipe pour absorber le coup. Bien sûr, il peut toujours y avoir une situation où je change d’avis, mais pour le moment je préfère laisser l’équipe telle qu’elle est.

“C’est toujours triste quand un joueur doit abandonner blessé.”