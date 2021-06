Commentaire Pays-Bas v Autriche EN DIRECT: nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT

in

Les Pays-Bas et l’Autriche chercheront tous deux à prendre le contrôle du groupe C lors de leur affrontement à l’Euro 2020 ce soir.

Les Néerlandais ont battu l’Ukraine dans un thriller de cinq buts lors de leur match d’ouverture du tournoi.

L’Autriche, quant à elle, a éliminé la Macédoine du Nord.

Désormais, les deux premiers du groupe C se rencontreront à Amsterdam et le vainqueur réservera sa place en phase à élimination directe.

L’attaquant autrichien Marko Arnautovic est suspendu pour ce match après avoir été reconnu coupable d’avoir utilisé un langage insultant lors de leur victoire dimanche.

Pays-Bas v Autriche : comment écouter

Ce match du Groupe C aura lieu à 20h le jeudi 17 juin.

Une couverture complète de la Johan Cruijff Arena sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Pays-Bas contre Autriche: Squads

Pays-Bas

Gardiens de but: Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Défenseurs: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter Milan), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joël Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ)

Milieu de terrain: Frenkie de Jong (Barcelone), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Quincy Promes (Spartak Moskva), Jurriën Timber (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Avant: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Séville), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (Wolfsburg)

L’Autriche

Gardiens de but: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Défenseurs: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragović (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Brême), Martin Hinteregger (Francfort), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Fribourg), Stefan Posch (Hoffenheim), Andreas Ulmer (Salzbourg)

Milieu de terrain: Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Francfort), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Internazionale), Karim Onisiwo (Mayence), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Lucerne), Xaver Schlager (Wolfsbourg), Alessandro Schöpf (Schalke), Christopher Trimmel (Union Berlin)

Avant: Marko Arnautović (Port de Shanghai), Michael Gregoritsch (Augsbourg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart)