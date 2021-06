Commentaire Portugal v Allemagne EN DIRECT: nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT

in

Le Portugal et l’Allemagne s’affrontent dans un énorme match du Groupe F à l’Euro 2020 ce week-end.

Le Portugal a battu la Hongrie 3-0 lors de son premier affrontement peut faire un grand pas vers la phase à élimination directe avec une autre victoire.

Cristiano Ronaldo était à nouveau en pleine forme et il voudra à nouveau faire le show pour les tenants du Championnat d’Europe.

L’Allemagne, quant à elle, a perdu contre la France mardi et doit riposter à Munich.

Ces deux derniers se sont rencontrés en phase de groupes de la Coupe du monde 2014.

L’Allemagne a gagné 4-0 ce jour-là avec Thomas Muller inscrivant un triplé et ils ont ensuite remporté le trophée.

Portugal v Allemagne : comment écouter

Ce match du Groupe F aura lieu à 17h le samedi 19 juin.

Une couverture complète de l’Allianz Arena sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires proviendront de Ian Danter et Trevor Sinclair.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Ronaldo a limogé le Portugal pour une victoire 3-0 sur la Hongrie lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 Portugal contre Allemagne: Squads

le Portugal

Gardiens de but: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Loups), Rui Silva (Grenade)

Défenseurs: Rúben Dias (Manchester City), José Fonte (LOSC Lille), Raphael Guerreiro (Dortmund), Nuno Mendes (Sporting CP), Pepe (Porto), Nélson Semedo (Loups), Diogo Dalot (AC Milan)

Milieu de terrain: William Carvalho (Real Betis), Danilo (Paris), Bruno Fernandes (Manchester United), Gonçalo Guedes (Valence), João Moutinho (Loups), Rúben Neves (Loups), Sérgio Oliveira (Porto), João Palhinha (Sporting CP ), Pote (Sporting CP), Renato Sanches (LOSC Lille), Bernardo Silva (Manchester City)

Avant: João Félix (Atlético Madrid), Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), André Silva (Eintracht Frankfurt), Rafa Silva (Benfica)

Allemagne

Gardiens de but: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Francfort)

Défenseurs: Emre Can (Dortmund), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Leipzig), Mats Hummels (Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern)

Milieu de terrain: Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), İlkay Gündoğan (Manchester City), Jonas Hofmann (Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Florian Neuhaus (Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern)

Avant: Kai Havertz (Chelsea), Thomas Müller (Bayern), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea)