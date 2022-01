Commentaire : Pourquoi certains des inventeurs les plus brillants d’Apple sont-ils partis travailler avec Android chez Humane ?

J’attends avec impatience depuis des années d’avoir un aperçu de ce sur quoi les gens de Humane travaillent. La société, fondée par les inventeurs d’Apple Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, a été lancée en 2019 et a gardé son travail complètement secret. Le site Web de Humane a déclaré que la mission de l’entreprise est de créer « une technologie innovante qui semble familière, naturelle et humaine ». Ils veulent construire « la meilleure expérience humaine de tous les temps ». C’est un défi de taille, et jusqu’à présent, ce que cela signifiait n’était pas clair.

Fond

Imran Chaudhri était chez Apple de 1995 à 2016, et son nom figure sur des centaines de brevets pour des inventions révolutionnaires d’interface utilisateur. L’un d’eux est le tristement célèbre brevet « Slide to unlock ». Chaudhri est également responsable de la conception de l’écran d’accueil de l’iPhone, parmi de nombreuses autres conventions macOS et iOS. Bethany Bongiorno était chez Apple de 2008 à 2016 et a aidé à diriger le développement de logiciels pour iPhone, iPad et plus tard le Mac. Tous deux sont apparus à la WWDC 2016 pour présenter de nouvelles fonctionnalités dans Messages, marquant leur première apparition publique majeure dans l’entreprise. Mais quelques mois plus tard, le duo a quitté l’entreprise.

En 2019, ils ont annoncé qu’ils lançaient leur propre entreprise technologique appelée Humane et ont recruté des dizaines d’anciens employés d’Apple qui ont travaillé sur d’autres produits légendaires. Ken Kocienda, le créateur du clavier tactile de l’iPhone, a rejoint l’entreprise en décembre 2020 en tant qu’architecte produit. Gary Schulz, membre du groupe de design industriel d’Apple de 2007 à 2019, a rejoint Humane en août de l’année dernière en tant que designer industriel principal. Le chef des services de Humane, Jeremy Werner, a supervisé l’ingénierie pour iCloud, Apple Pay, Home, et plus encore. Ces noms ne font qu’effleurer la surface. Près de 50 % des effectifs de Humane sont d’anciens employés d’Apple. Tout ce sur quoi ils travaillent est suffisamment intéressant pour piquer l’intérêt de certains des inventeurs les meilleurs et les plus brillants de notre temps.

Brevets

Nos amis de 9to5Google ont récemment découvert un brevet publié en 2020 qui montre ce qui semble être un « appareil porté sur le corps » qui « n’inclut pas d’écran, permettant à l’utilisateur de continuer à interagir avec ses amis, sa famille et ses collègues sans être immergé dans un affichage. Fait intéressant, « une interaction minimale avec l’utilisateur » semble être l’objectif principal du produit.

Un utilisateur porterait un « système de projection laser » qui peut transformer n’importe quelle surface autour de vous en un écran qui peut être supprimé lorsque vous n’en avez plus besoin. C’est essentiellement de la réalité augmentée projetée. Selon le brevet,

La projection laser peut étiqueter des objets, fournir du texte ou des instructions relatives aux objets et fournir une interface utilisateur éphémère (par exemple, un clavier, un pavé numérique, un contrôleur d’appareil) qui permet à l’utilisateur de composer des messages, de contrôler d’autres appareils ou simplement de partager et discuter du contenu avec les autres.

Le produit de Humane comprend apparemment une caméra, une caméra 3D et un capteur de profondeur. Combinés, ces trois composants peuvent identifier des objets dans le monde réel et leur appliquer des images numériques. Le produit de Humane n’est certainement pas un ensemble de lunettes intelligentes, mais plutôt une combinaison du boîtier de l’appareil photo et d’une batterie portable. Le brevet du produit présente également un chipset Qualcomm Snapdragon, un capteur de fréquence cardiaque et la possibilité de connecter des écouteurs.

Android

En plus de découvrir les brevets, 9to5Google a également examiné les offres d’emploi dans l’entreprise et a trouvé de nombreux commentaires sur le développement d’Android. Comme de nombreuses autres entreprises technologiques, il semble que Humane ne développe pas son propre système d’exploitation dédié, mais plutôt un fork d’Android. Meta a utilisé Android pour créer le système d’exploitation Oculus avec sa propre plate-forme d’applications. Humane semble planifier une situation similaire avec un écosystème d’applications spécifiquement destiné à sa version d’Android. Les exemples incluent principalement les applications de style de vie pour la « diffusion personnelle en direct », la « surveillance par les seniors », le « rappel de mémoire » et le « guide personnel ».

Il est fascinant de voir autant d’anciens développeurs de logiciels Apple travailler apparemment avec Android, une plate-forme que beaucoup considèrent comme un clone direct de leur travail. On ne sait pas pourquoi Imran, Bethany et bien d’autres ont quitté Apple pour rejoindre Humane, mais vous pouvez supposer qu’ils n’étaient pas d’accord avec la vision actuelle de l’entreprise. Humane semble créer des produits qui s’intègrent plus naturellement dans votre monde et offrent un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus saines pour améliorer votre qualité de vie. Ils ne veulent clairement pas créer un autre écran auquel vous devenez collé et accro.

Effet duopole

L’utilisation d’Android a beaucoup de sens dans le grand schéma des choses. Il existe deux plates-formes logicielles établies pour les appareils mobiles : iOS et Android. L’un d’eux est intouchable et l’autre est malléable à l’infini. Auparavant, je m’attendais à ce que Humane développe son propre système d’exploitation à partir de zéro étant donné le nombre d’anciens ingénieurs logiciels Apple que la société a embauchés. Mais en raison du duopole qui a forcé même Meta à abandonner son projet de créer un système d’exploitation dédié VR/AR, Humane a probablement choisi Android car il dispose déjà d’une base solide avec laquelle travailler.

Rendu du casque présumé d’Apple (Ian Zelbo)

Bien qu’il soit décevant de voir une autre entreprise obligée de travailler avec l’un des deux systèmes d’exploitation mobiles plutôt que de créer quelque chose d’entièrement nouveau, c’est toujours excitant. Ce sera la première fois que nous verrons le point de vue des pionniers d’Apple sur Android.

Retenir les talents

Apple semble avoir du mal à retenir les meilleurs talents, car beaucoup ont quitté l’entreprise pour des concurrents. Comme je l’ai dit plus haut, près de 50 % des employés de Humane travaillaient chez Apple. Des directeurs de création aux responsables des achats en passant par les ingénieurs de longue date, des personnes de tous les domaines d’Apple ont rejoint Humane.

Plus récemment, Apple a commencé à offrir d’importantes primes d’achat d’actions à certains employés dans le but de les amener à rester dans l’entreprise. La raison pour laquelle les gens partent si souvent n’est cependant pas claire. Cela peut être plusieurs raisons. Cela pourrait être des visions de duel ou quelque chose d’aussi ennuyeux que des augmentations de salaire massives. Mais peu importe, des gens ont quitté des équipes importantes chez Apple, et ce n’est évidemment pas bon pour les entreprises technologiques.

Attentes

Mes attentes sont extrêmement élevées pour Humane. Le calibre des personnes que l’entreprise a recrutées pour diriger le développement de son premier produit est tout simplement exceptionnel. Il a attiré les esprits les plus brillants dans le domaine de l’apport technologique. Espérons que le talent de l’entreprise sera en mesure de réaliser le premier produit informatique ambiant vraiment génial qui n’interfère pas avec nos vies et notre santé. Il semble qu’ils construisent un complément naturel subtil à notre corps plutôt qu’une extension addictive.

Il y a quelque chose d’assez admirable là-dedans. Ce groupe a développé des produits qui ont façonné la vie de milliards de personnes au cours des dernières décennies. On pourrait argumenter qu’il s’agit d’une correction de cap, qu’ils ne sont pas satisfaits de la façon dont les gens sont devenus accros à la technologie. Je suis certain que cela fait partie de l’histoire, mais je vois aussi cela comme une évolution naturelle.

Presque toutes les grandes entreprises de la vallée travaillent à mettre des écrans sur nos visages. Apple, Google, Meta et Microsoft travaillent tous d’arrache-pied pour développer ce qu’ils pensent être la prochaine phase de l’évolution des produits technologiques grand public. Mais Humane développe un produit de comptoir qui semble offrir à peu près les mêmes fonctionnalités sans mettre des lunettes omniprésentes sur votre visage. Il est clair que l’avenir de la technologie mobile est en train de changer le monde, il s’agit simplement de savoir qui s’y prend le mieux.

