Commentaire : Pourquoi la pire chose à propos du MacBook Pro est une bonne nouvelle pour tout le monde

Il y a beaucoup à aimer sur les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max d’Apple. Le retour des ports, la charge MagSafe et même ProMotion sont des mises à niveau dignes avant même de considérer les gains de performances et l’augmentation de la durée de vie de la batterie. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester ces ordinateurs portables, mais il est difficile d’imaginer ce qui pourrait mal tourner d’après notre expérience avec les Mac M1 standard d’Apple.

Sur la base de ce que nous savons jusqu’à présent, il est en fait assez difficile de faire une blague sur ces Mac. Je dirais que c’est un test efficace pour prédire la réception globale de cette génération de MacBook Pro.

Les critiques qui transforment les blagues virales en mèmes permanents sont les mêmes que celles que les critiques retiennent et contribuent à la réputation d’un produit. Le pire que l’on puisse faire au nouveau MacBook Pro jusqu’à présent, c’est qu’il :

a une encoche mais pas d’identifiant de visage n’a pas de cellulaire n’est pas d’écran tactile

J’admets qu’une encoche sur un MacBook me fait au moins me tortiller, mais la pire critique étant que les lunettes sont si fines qu’une encoche existe autour de la webcam est plutôt positive. Le cellulaire devrait éventuellement arriver sur les MacBook, mais la grande histoire de l’écran tactile sur ces Mac est qu’Apple a supprimé celui qui n’a reçu aucun amour.

Comparez cela à la génération sortante de MacBook Pro, une seule génération d’ordinateurs portables qui sera connue pour de nombreux programmes de réparation de clavier, soutenant une industrie de fabricants de dongles, et tout ce qui s’est passé avec la barre tactile.

Et c’est ici que j’admets quelque chose qui change dans la façon dont je considère les commentaires de la communauté. Jusqu’à présent, il est vrai que j’ai rapidement rejeté les critiques qui semblent faire boule de neige en un mème jusqu’à ce qu’elles semblent ancrées dans la vérité.

J’ai vraiment aimé l’aspect et la convivialité du clavier papillon et j’ai pensé que les problèmes de fiabilité initiaux étaient exagérés, mais revenir à un mécanisme d’interrupteur à ciseaux était absolument le bon choix. J’ai jugé l’utilité de la barre tactile par rapport à celle des touches de fonction et l’ai considérée comme une technologie intéressante, mais le meilleur argument en faveur de celle-ci des années plus tard est qu’elle a du potentiel. Et j’étais tout à bord du train de dongles quand j’en avais besoin, mais le retour des ports est honnêtement rafraîchissant.

Ce recalibrage interne de ma part ne provient pas uniquement de la correction de cours du MacBook Pro. Les critiques ont critiqué le HomePod pour son prix élevé, j’ai vu sa valeur existante et Apple a supprimé le produit pour se concentrer sur la version plus petite avec les mêmes fonctionnalités pour un tiers du coût.

Ce que cela me dit, c’est que que je sois d’accord ou non avec la première série de critiques n’a pas d’importance. Lorsque le mème devient la vérité, la meilleure décision d’Apple peut être d’écouter et de s’adapter. Heureusement pour cette génération de MacBook Pro, les mèmes ne sont pas aussi nombreux, ce qui est une victoire pour tout le monde.

