Commentaire : Pourquoi l’iPad 9 est toujours une bonne affaire malgré son design classique

Apple a présenté mardi plusieurs nouveaux produits, notamment toute la gamme iPhone 13 et un iPad mini repensé. La société a également dévoilé l’iPad 9, une nouvelle version de sa tablette d’entrée de gamme. Bien qu’il ne semble pas aussi excitant que le nouvel iPad mini car il manque un nouveau design, l’iPad de 9e génération est toujours une bonne affaire pour certaines personnes.

La gamme de tablettes d’Apple s’est considérablement développée depuis le lancement du premier iPad en 2010. Alors qu’auparavant, Apple ne proposait qu’une seule version iPad pour 499 $, la société propose désormais différentes options pour différents publics cibles. Nous avons maintenant l’iPad Pro, l’iPad Air, l’iPad mini et l’iPad.

Alors que la société a ajouté des fonctionnalités sophistiquées et haut de gamme à ses iPads plus chers, Apple a transformé l’iPad ordinaire en un modèle d’entrée de gamme qui ne dispose pas de toutes les technologies les plus récentes et les plus performantes, mais offre toujours une excellente expérience pour ceux qui veulent un iPad à un prix plus abordable.

Maintenant dans sa neuvième génération, l’iPad ordinaire ne ressemble toujours pas à ses frères et sœurs plus chers, mais il a suffisamment de fonctionnalités pour qu’il soit la meilleure option pour certains utilisateurs.

C’est toujours un iPad

L’iPad 9 n’a pas ce design incroyable avec un écran bord à bord ou Face ID, mais cela n’en fait pas moins un iPad. La vérité est que, quel que soit l’iPad que vous choisissez, ils sont capables de faire à peu près les mêmes choses en termes de logiciel.

De l’iPad 9 à l’iPad Pro M1, ils exécutent tous le même iPadOS 15 et partagent toutes les fonctionnalités de base telles que le multitâche, Quick Note, Live Text, Universal Control, Sidecar et Augmented Reality. Et, bien sûr, les utilisateurs peuvent télécharger et installer toutes les excellentes applications disponibles pour iPadOS sur n’importe quel modèle d’iPad actuellement proposé par Apple.

En d’autres termes, vous pouvez exécuter des applications telles que Photoshop, Illustrator, GarageBand, iMovie, LumaFusion, ProCreate, etc. sur l’iPad de 9e génération. Si vous voulez vraiment essayer de l’utiliser comme ordinateur, l’iPad 9 prend également en charge un clavier et une souris, comme tout autre iPad.

En plus de tout cela, il a toujours un écran Retina décent de 10,2 pouces, Touch ID (qui est intégré au bouton Accueil classique) et la prise en charge d’Apple Pay dans les applications et les sites Web.

C’est un appareil puissant — et plus rapide que la concurrence

Le nouvel iPad 9 est doté de la puce A13 Bionic, la même que celle de l’iPhone 11 et de l’iPhone SE de 2e génération. Bien qu’il s’agisse d’une puce vieille de deux ans, elle est encore assez puissante par rapport aux normes d’aujourd’hui. En fait, cet iPad avec la puce A13 offre probablement de meilleures performances que n’importe quelle autre tablette ou ordinateur dans la même gamme de prix.

Avoir la puce A13 Bionic signifie que l’iPad 9 peut non seulement exécuter la plupart des applications et des jeux disponibles sur l’App Store sans aucun problème, mais aussi qu’il a des années de mises à jour logicielles garanties.

En plus du processeur, Apple a ajouté une lentille frontale ultra-large de 12 mégapixels à l’iPad d’entrée de gamme de cette année. Cela permet non seulement une meilleure qualité photo et vidéo, mais apporte également Center Stage – une fonctionnalité qui était auparavant exclusive à l’iPad Pro qui maintient automatiquement l’utilisateur centré dans le cadre pendant un appel vidéo.

Accessoires abordables

Pour profiter pleinement de l’expérience iPad, vous aurez peut-être besoin d’accessoires supplémentaires. Ces accessoires vous feront certainement dépenser plus d’argent.

Étant donné que la conception de l’iPad 9 est basée sur les anciens modèles d’iPad, il fonctionne toujours avec le crayon Apple de première génération (qui coûte 30 $ moins cher que la nouvelle version) et le clavier intelligent d’origine, qui coûte 159 $, tandis que le clavier magique d’Apple coûte 299 $.

Et bien sûr, vous pouvez facilement trouver des accessoires tiers qui fonctionnent parfaitement avec l’iPad de 9e génération.

C’est moins cher

Le plus grand attrait du modèle d’iPad d’entrée de gamme, comme vous pouvez l’imaginer, est son prix. À seulement 329 $ (ou 299 $ si vous êtes étudiant), il n’y a rien de tel que l’iPad 9 sur le marché. Vous pourrez peut-être trouver d’autres tablettes ou ordinateurs portables à des prix similaires, mais il est peu probable qu’ils offrent la même expérience que celle que vous obtiendriez avec l’iPad 9.

Je ne dis pas que personne ne devrait acheter les iPads les plus chers ; au contraire, ils existent pour une raison, et il y a certainement beaucoup de gens qui veulent et ont besoin des fonctionnalités disponibles uniquement sur l’iPad Air et l’iPad Pro.

Le fait est que certaines personnes ne veulent un iPad que pour des choses de base comme regarder des vidéos, surfer sur le Web et utiliser FaceTime. Si tel est votre cas, vous devriez probablement économiser de l’argent et opter pour l’iPad 9 sans aucune crainte. Même s’il ne s’agit pas d’un appareil haut de gamme, l’iPad 9 offre toujours la plupart des éléments qui font de l’iPad ce qu’il est.

J’ai déjà eu l’un de ces modèles d’iPad d’entrée de gamme, et honnêtement, il n’y avait pas grand-chose qui me manquait par rapport aux modèles plus chers.

Vous pouvez désormais commander l’iPad 9 sur le site Web d’Apple, les premières livraisons étant attendues le 24 septembre.

