Commentaire: Quelle est la meilleure application de calendrier pour iPhone?

Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la meilleure application de calendrier pour iPhone? Il est difficile de donner des conseils sur les applications de calendrier pour iPhone, car différentes personnes les utilisent de différentes manières. Certaines personnes sont plus occupées que d’autres (en ce qui concerne les réunions), et d’autres utilisent leur calendrier comme système de tâches (personnellement, je remets en question votre santé mentale si vous êtes ainsi). Toutes les applications de calendrier principales que j’ai essayées sont excellentes, mais peuvent ne pas correspondre à la façon dont vous utilisez une application de calendrier.

Lorsque vous utilisez des applications iOS tierces, il est simple d’en essayer de nouvelles, car elles demandent l’accès aux données de votre calendrier à l’aide des API d’Apple (cela fonctionne donc avec Exchange, iCloud, Yahoo, AOL et Outlook.com). Cette fonctionnalité vous évite d’avoir à configurer différentes applications individuellement. Au lieu de cela, je vais vous expliquer ce que j’aime dans chacun d’eux et celui que je préfère.

Quelle est la meilleure application de calendrier pour iPhone?

L’application Calendrier d’Apple

Il y a beaucoup à aimer sur l’application de calendrier par défaut d’Apple pour iPhone.

Il affiche l’icône de date sur l’écran d’accueil (ce qu’aucune autre application ne peut faire sans utiliser un badge de notification). Lorsque j’utilise cette application, je reste dans la «Vue Liste» pour faire défiler mes événements à venir. Je n’ai pas beaucoup d’événements sur mon calendrier (j’ai essayé d’éviter des réunions comme la peste). Mais j’aime jeter un coup d’œil sur ma semaine pour savoir ce que j’ai à venir. Il est fortement intégré au reste de la plate-forme d’Apple.

L’application d’Apple fait bien des choses. Il intègre tous vos calendriers dans une seule application, fournit des informations mises à jour sur le temps de trajet (en extrayant les données des données de trafic Apple Maps) et est facile à utiliser. Là où il pourrait s’améliorer, c’est dans son «temps pour prendre un rendez-vous». Bien qu’il ait ajouté la saisie semi-automatique, il devrait ajouter une meilleure entrée en langage naturel pour une entrée rapide. Pour de nombreuses applications maintenant, c’est une fonctionnalité standard. Si vous entrez de nombreux événements sur votre iPhone, l’application de calendrier d’Apple deviendra rapidement fastidieuse.

Fantastique

Quand j’ai demandé aux gens leurs recommandations d’applications de calendrier préférées, Fantastical a été mentionné par de nombreuses personnes. C’est également pour une bonne raison. C’est depuis longtemps une référence pour les applications de calendrier tierces. C’est le pionnier de l’entrée en langage naturel pour les applications de calendrier (sauf si je manque une application qui l’a si bien fait en premier).

Fantastical a beaucoup de choses à faire. Il est extrêmement rapide d’ajouter de nouveaux événements en utilisant son entrée en langage naturel (un dîner avec maman samedi à 19 h l’ajoutera). Vous pouvez ajouter vos rappels iOS, utiliser Google Maps comme application de carte par défaut (lorsque vous appuyez sur une adresse) et son design est magnifique. Fantastical dispose également d’un excellent widget Aujourd’hui pour accéder rapidement à votre calendrier.

Fantastical pour iPhone est gratuit sur l’App Store, et il existe un essai gratuit de Fantastical Premium pour débloquer de nombreuses fonctionnalités supplémentaires comme une version Mac, des abonnements à des calendriers intéressants, des prévisions météorologiques à 10 jours (la version gratuite comprend trois jours), un support complet des tâches pour Todoist et Google Agenda, des modèles et plus encore.

WeekCal

Si vous avez un emploi du temps chargé, Week Cal peut être une application que vous voudrez vérifier. Il comprend un certain nombre de vues différentes (semaine, liste, mois, agenda, etc.). La vue hebdomadaire est probablement la plus intéressante. Vous pouvez voir votre vue entière à partir d’un seul écran. Vous pouvez faire glisser et déposer des événements vers de nouvelles dates / heures.

Il manque une entrée en langage naturel, mais il dispose d’un magasin de calendriers. Le magasin est un add-on passionnant. Vous pouvez ajouter des éléments tels que des prévisions météorologiques, des anniversaires célèbres, des calendriers sportifs, etc. à votre liste.

Du point de vue de la personnalisation, il possède probablement l’ensemble de fonctionnalités le plus important. Vous pouvez personnaliser les icônes qu’il utilise, la nouvelle disposition d’événement par défaut et les différentes couleurs.

Si vous avez beaucoup d’événements sur votre calendrier, je vous conseille vivement de consulter le calendrier de la semaine. C’est un téléchargement gratuit, et WeekCal Pro (widgets, calendriers intelligents, intégration de rappels, etc.) ne coûte que 19,99 $ par an.

Calendriers 5

Calendars 5 vient des gens de Readdle. Ils sont les développeurs de certaines des meilleures applications iOS et macOS (Documents, PDF Expert, Spark, etc.).

Calendriers 5 me rappelle beaucoup de Fantastique. Ils partagent de nombreuses fonctionnalités similaires (saisie en langage naturel, possibilité d’utiliser Google Maps et intégration avec les rappels d’Apple). Il a une variété de vues: Liste, Jour, Semaine et Mois. Comme je l’ai mentionné plus tôt, je préfère probablement une vue de liste, et Calendriers 5 me montre le moins d’informations par rapport à l’application Apple ou Fantastical.

Dans l’ensemble, c’est une excellente application. Il est facile de créer des événements, dispose de plusieurs options d’affichage, offre de nombreuses personnalisations et bien plus encore.

Calendriers 5 est à 29,99 $ sur l’App Store.

Google Agenda

Vous vous demandez peut-être pourquoi je répertorie l’application Google Agenda dans un tour d’horizon des applications de calendrier iPhone. Eh bien, il peut afficher plus que votre calendrier Google. Il est défini par défaut, mais vous pouvez rapidement ajouter n’importe quel calendrier que vous avez déjà ajouté à votre iPhone.

Les calendriers Google sur le Web ont toujours été un service de première classe. L’application iPhone n’est pas différente. Il contient une entrée en langage naturel, une intégration profonde avec votre compte Gmail / G-Suite et des fonctionnalités supplémentaires intéressantes (affichage d’un thème de coupe de cheveux si votre rendez-vous est une coupe de cheveux, etc.).

Il n’y a rien que je n’aime pas dans l’application, mais quelque chose dans le design ne me convient pas. Fonctionnellement, tout fonctionne, mais on a juste l’impression que le design ne correspond pas à l’iPhone.

Google Agenda peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store.

OccupéCal

BusyCal est probablement mieux connu pour son application macOS de longue date. Cependant, il existe également une application compagnon pour iPhone! Il contient une vue similaire à d’autres applications (liste, mois, semaine et jour). Vous pouvez créer des événements en utilisant le langage naturel. Vous pouvez également ajouter des balises aux événements (cela peut être utile avec la gestion de projet).

Parmi toutes les applications que j’ai essayées, cela m’a le plus rappelé l’application Calendrier d’Apple. En fait, s’il s’appelait Calendriers +, ce serait un nom approprié. Il comprend une vue météo en direct sur 10 jours (utile pour planifier des événements en plein air). Comme certaines autres applications, il peut également s’intégrer à l’application Rappels d’Apple afin que vous puissiez avoir à la fois des tâches et des calendriers dans une seule application.

BusyCal pour iPhone peut être acheté sur l’App Store pour 4,99 $.

Emballer

Dans l’ensemble, je suis déchiré entre deux applications. Je trouve beaucoup de choses à aimer avec l’application de calendrier par défaut d’Apple, mais Fantastical répond également à mes besoins. Si vous aimez l’application Apple pour des fonctionnalités spécifiques, vous pouvez probablement vous en tenir à elle. Si vous voulez quelque chose d’un peu plus, consultez Fantastical. Si vous êtes une personne de grande taille, je vous recommande le calendrier de la semaine. En réalité, je n’en ai pas essayé un que je ne pouvais pas utiliser facilement au jour le jour. Nous sommes extrêmement chanceux d’avoir autant d’options intéressantes.

