Commentaire: Quels produits Apple pourrait-il proposer ensuite à la puce U1?

Apple vient de dévoiler quelques nouveaux produits lors de son événement Spring Loaded, mais à part l’AirTag, aucun d’entre eux n’a la puce U1 intégrée. Maintenant que le tracker intelligent a été officiellement annoncé, ce qui retient Apple et quels produits pourraient bénéficier de la Puce U1 ensuite?

Pour l’instant, seules les lignes iPhone 11 et iPhone 12, Apple Watch Series 6, HomePod mini et AirTags ont la puce U1. Cette puce fonctionne pour plusieurs choses:

Transfert de fichiers plus rapide avec AirDrop; Localisation des appareils / articles; Fonction clé de voiture pour déverrouiller la voiture.

La puce U1 utilise une technologie de positionnement connue sous le nom de radio ultra-large bande (UWB) qui fournit une localisation précise et une conscience spatiale afin qu’un appareil équipé U1 puisse détecter sa position exacte par rapport à d’autres appareils dans la même pièce. Alors pourquoi Apple n’ajoute-t-il pas cette puce à tous les appareils possibles?

Par exemple, l’iPad Pro 2021, avec son écran Liquid Retina XDR sur le modèle 12,9 pouces et avec un port Thunderbolt, pourrait bénéficier d’un transfert de fichiers plus rapide non seulement par câble mais également par liaison radio. Cela pourrait également améliorer l’expérience audio spatiale dans son ensemble.

Bien que cela semble maintenant peu probable, Apple pourrait ajouter la puce U1 dans toutes les lignes iPad. En se concentrant sur la RA et les accessoires tiers pouvant se développer pour le réseau Find My, un iPad comme le mini modèle pourrait être aussi utile qu’un iPhone pour localiser un élément perdu.

Il en va de même pour le tout nouvel iMac 24 pouces. En fait, Apple pourrait intégrer la puce U1 dans n’importe quel Mac, principalement pour une meilleure expérience Handoff, car ce qui est dans votre iPhone reste également sur votre Mac.

Puce U1 pour Apple TV et Siri Remote

Un autre appareil auquel les gens s’attendaient vraiment pour obtenir une puce U1 est l’Apple TV 4K. Avec le dévoilement de la deuxième génération, c’était une sorte de déception que ni la télécommande Siri redessinée ni le décodeur lui-même ne disposent de la puce U1.

L’Apple TV 4K pourrait bénéficier de Spatial Audio en utilisant les AirPods Pro ou AirPods Max, actuellement indisponibles sur le produit. Donc, si vous souhaitez regarder une émission Apple Original avec cette fonctionnalité, vous devrez utiliser un iPhone ou un iPad avec un écran beaucoup plus petit qu’un téléviseur.

Quant aux utilisateurs d’Apple Fitness +, la puce U1 de l’Apple TV pourrait bénéficier d’une connexion encore plus rapide entre la montre et le décodeur.

À propos de la télécommande Siri, il y a encore de l’espoir. Lorsque Apple a lancé l’Apple TV et l’Apple Remote d’origine, quelques années plus tard, avant le dévoilement de l’Apple TV de deuxième génération, la société a annoncé une télécommande repensée, qui a persisté jusqu’à l’annonce de l’Apple TV de quatrième génération et Siri Remote.

Dans cet esprit, rien n’empêche Apple d’ajouter la puce U1 à la télécommande Siri avec une future révision. Je suis sûr que de nombreux dirigeants d’Apple vont perdre la nouvelle télécommande Siri sur le canapé et ne pourront pas la trouver, comme cela va arriver avec nous tous.

AirPods avec puce U1

Certains fabricants d’accessoires tiers feront probablement de la publicité pour les boîtiers AirPods avec le support AirTag.

Parce que les AirPods et AirPods Pro d’origine ont un étui de chargement glissant, il est facile pour les gens de les égarer. De plus, comme les écouteurs sans fil ne peuvent être trouvés que lorsque quelqu’un ouvre l’étui avec un iPhone à proximité, il est peu probable qu’il récupère un AirPod lorsqu’il a été perdu malgré l’intégration avec l’application Find My.

Étonnamment, en 2020, Apple n’a pas apporté la prise en charge de la puce pour les AirPods Max. Avec de nouvelles versions des AirPods et AirPods Pro attendues cette année, nous espérons qu’une puce U1 est en préparation pour les boîtiers de chargement. Cela permettrait aux utilisateurs de trouver beaucoup plus facilement leurs AirPod ou de ne jamais les perdre.

Selon vous, quels produits pourraient bénéficier de la puce U1? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

