COMMENTAIRE : Reconnaître et donner les excédents alimentaires doit être une priorité dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

Les statistiques ne vont pas être une surprise pour beaucoup : le volume des excédents alimentaires gaspillés dans le monde chaque année pourrait nourrir quatre fois plus les 870 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. Et si le gaspillage alimentaire mondial était un pays, il serait le troisième plus grand producteur d’émissions de CO2 derrière les États-Unis et la Chine.

L’étendue du problème est soulignée dans un nouveau rapport de Tesco et du WWF, Driven to Waste, qui estime que 40 pour cent de tous les aliments cultivés ne sont pas consommés. Le rapport étudie le gaspillage alimentaire pré-exploitation et explique que les structures de marché existantes séparent les agriculteurs de leur marché final, créant des décalages dans le volume de production, le moment de la plantation et le moment de la récolte, qui influencent tous les niveaux de surplus.

La réduction du gaspillage alimentaire dans leurs propres opérations est une priorité très réelle pour les entreprises alimentaires et les détaillants, et beaucoup ont investi massivement dans des solutions pour le réduire au minimum, sachant qu’il reste encore du travail à faire. Cependant, lorsqu’il existe un véritable excédent propre à la consommation humaine, l’industrie a la possibilité de travailler tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour s’assurer qu’il ne devienne jamais un déchet mais qu’il soit plutôt utilisé au profit de ceux qui en ont besoin.

Outre les méthodes plus largement discutées d’éducation des consommateurs et d’amélioration de la communication et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, un élément clé du puzzle pour faire face à la crise du gaspillage alimentaire est le surplus de produits et la redistribution des aliments à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement.

L’impact de la pandémie a considérablement augmenté la demande de bonnes causes locales, les causes du réseau Neighbourly répondant à une augmentation de 106 % de la demande de services pendant la pandémie. Les détaillants et les supermarchés, grâce à leurs points de contact directs avec les consommateurs et les communautés locales, sont parfaitement placés pour rediriger les excédents pour éviter qu’ils ne soient gaspillés et s’assurer qu’ils servent un objectif plus élevé. Dans tout le pays, trop de personnes se couchent le ventre vide chaque nuit, le niveau d’insécurité alimentaire continuant d’augmenter en raison des retombées économiques de la pandémie et de la hausse rapide des prix des denrées alimentaires, selon l’ONU.

Travaillant à un niveau hyper-local, de nombreux détaillants redistribuent les surplus de produits là où ils peuvent faire une différence positive, y compris les abris et les refuges, les écoles et les clubs de petit-déjeuner, les réfrigérateurs communautaires et les banques alimentaires. Ce faisant, non seulement ils aident ceux qui en ont le plus besoin, mais ils renforcent la confiance dans leur propre marque.

Une étude récente commandée par Neighborly a montré que 69 % des consommateurs sont plus susceptibles de faire confiance à une entreprise qui contribue à la région où ils vivent ou travaillent. Par la suite, ils sont plus susceptibles de soutenir une entreprise en qui ils ont confiance, ce qui peut alors avoir un impact positif sur les résultats.

Nous devons être respectueux des ressources mondiales et nous rappeler que les surplus alimentaires ne deviennent des déchets que lorsqu’ils ne sont pas utilisés. L’excédent ne devient pas un déchet dès qu’il est invendu mais il a une fenêtre d’opportunité pour jouer un rôle extrêmement important dans la société.

Il n’est pas facile de se connecter avec les communautés sur une base hyper locale à grande échelle mais, bien fait, l’impact social positif est considérable. Dans le cadre d’une stratégie intégrée de réduction des déchets, le don de surplus à ceux de la communauté locale qui en ont le plus besoin empêche la nourriture de devenir un déchet et aide à relever un défi environnemental important dans le processus.

Bref, la redistribution des excédents est bonne pour les affaires, bonne pour la société et bonne pour l’environnement.

Steve Butterworth est le PDG de Neighbourly

