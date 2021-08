Commentaire Sheffield United v Birmingham City LIVE: la nouvelle saison de championnat démarre et se déroule

in

La nouvelle saison de championnat est en cours alors que Sheffield United revient dans la ligue après sa relégation contre Birmingham City.

Avec 46 matchs à jouer, les deux équipes se préparent pour une saison passionnante à venir.

Comment se comportera Slaviša Jokanović alors qu’il affrontera son premier test de championnat avec Sheffield United ?

Tout est en jeu alors que les deux équipes s’affrontent lors du match de samedi soir du week-end d’ouverture du championnat.

Bramall Lane accueillera le premier match de la saison des Blades contre les Blues.

Slavisa Jokanovic gérera son premier match de compétition pour Sheffield United, tandis que Lee Bowyer prendra en charge Birmingham.

Sheffield United v Birmingham City : comment écouter

Ce match aura lieu à 20h00 le samedi 7 août.

La couverture complète de Bramall Lane sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec une couverture commençant à 19h55.

Les commentaires seront fournis par Ian Danter et Micky Gray.

Bowyer a dirigé Birmingham City pendant 10 matchs la saison dernière Sheffield United contre Birmingham City: nouvelles de l’équipe

Aaron Ramsdale et Sander Berge semblent prêts à figurer dans le rôle du patron de Blades, Jokanovic, qui a révélé qu’il serait “surpris s’ils ne commençaient pas”.

L’attaquant Oli McBurnie est incertain après une fracture du métatarse plus tôt cette année.

Pendant ce temps, Ivan Sunjic de Birmingham pourrait jouer malgré un coup en pré-saison, ce qui a mis ses débuts en doute.

Marc Roberts devrait également revenir après une blessure contre West Bromwich Albion.

Dion Sanderson reste dubitatif pour les Blues avec Neil Etheridge qui a été testé positif pour COVID-19 le mois dernier mais est de retour à l’entraînement.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, est un grand fan de Ramsdale Sheffield United contre Birmingham City : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Sheffield United, Jokanovic, a déclaré: “Birmingham est toujours expérimenté et un adversaire difficile, nous avons vérifié certains matchs de la saison dernière et de la pré-saison et nous ne nous attendons pas à ce que tout soit facile.

L’attaquant Billy Sharp n’est qu’à un but d’un record de 250 buts en carrière et à seulement sept d’un record de championnat et a déclaré à ExaminerLive: «Le record de buts de championnat serait bien d’obtenir.

«Je suis sûr que Jordan Rhodes y réfléchit aussi parce que David (Nugent) ne joue pas dans le championnat et moi et Jordan le sommes.

«Je pourrais marquer un but, puis la semaine suivante, il pourrait me dépasser, ou vice versa.

«Je veux juste marquer des buts pour Sheffield United.

« Le prochain est assez important pour moi aussi, car ce sera mon 250e objectif en carrière.

“Ce serait bien de l’avoir à nouveau samedi devant les fans.”

