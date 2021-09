Commentaire sportif de Trump, réseau NFL ajoutant Rachel Bonnetta et plus

Bryan et David répondent à votre courrier d’auditeur et parlent de l’article “The Dying Art of the Hatchet Job” (0:35), abordent l’ancien président Trump fournissant un flux audio alternatif pour le combat Holyfield-Belfort (40:12), et discuter de la nouvelle que Rachel Bonnetta rejoindra le réseau NFL et se concentrera sur le contenu légalisé de paris sportifs (43:29). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS