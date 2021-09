Commentaire : Spotify se concentre sur les podcasts, mais son application est insuffisante pour les utilisateurs expérimentés

Les ambitions de Spotify de passer principalement d’une plate-forme musicale à l’exploitation de podcasts et de livres audio sont bien connues. Les redevances musicales sont chères, il est donc logique que Spotify se concentre sur le fait que les auditeurs passent plus de temps à écouter du contenu qui n’est pas aussi coûteux pour l’entreprise. Comme Spotify cherche à devenir une destination pour tout le contenu audio, j’ai passé du temps à l’utiliser comme lecteur de podcast principal pour voir comment il se compare à des applications comme Overcast, Pocket Casts, Castro et Player FM.

Une application pour contrôler vos oreilles

J’ai un compte Spotify depuis des années, mais j’utilise principalement Apple Music pour toute ma musique. Dans le cadre de cette expérience, j’ai nettoyé mon Spotify pour qu’il corresponde à ma bibliothèque Apple Music. J’allais à tapis pour cette expérience.

Il y a un argument à faire valoir pour créer une excellente expérience d’application en termes d’unification de tout à l’intérieur d’une seule application plutôt que de les séparer. Par exemple, voulez-vous que votre musique soit mélangée à des podcasts ? Est-il plus facile de trouver de nouvelles émissions ? Apple avait une application iPod sur l’iPhone où il y avait toute votre musique et vos vidéos, mais ils l’ont finalement séparée.

J’y ai beaucoup réfléchi, et je pense que je peux résumer ceci : il est difficile de créer une excellente application de musique et de podcast en tant qu’application tout-en-un, mais si vous pouvez y arriver, ça va être incroyable. Malheureusement, après avoir passé du temps avec Spotify, je peux dire qu’ils ne l’ont pas fait – pas pour la façon dont j’utilise les podcasts et la musique de toute façon. Donc, si vous recherchez le TL;DR de cet article, Spotify est une excellente option si vous écoutez quelques podcasts pendant votre temps libre, mais vous écoutez principalement de la musique. Cependant, si vous êtes comme moi et que vous passez plus de temps à écouter des podcasts qu’à tout autre type de contenu audio, une application dédiée vous servira mieux.

L’onglet Accueil

Lorsque vous lancez l’onglet Accueil pour la première fois le matin, vous verrez une section « Bonjour » avec des émissions récentes contenant de nouveaux épisodes ainsi que des recommandations de listes de lecture. Ensuite, au fur et à mesure que vous faites défiler, vous aurez un mélange d’émissions que vous pourriez aimer, des listes de lecture avec de nouvelles chansons, vos éléments récemment joués, votre section Made for your, et plus encore.

J’aimerais que Spotify se concentre davantage sur la promotion d’albums entiers du point de vue de la musique, mais ce n’est pas leur approche. Du point de vue des podcasts, ce n’est tout simplement pas la façon dont je consomme mes émissions. Je veux savoir ce qui est nouveau et non ce que Spotify choisit de me dire est nouveau.

La bibliothèque

La section bibliothèque de Spotify a récemment fait l’objet de nouvelles mises à niveau pour faciliter la recherche. Je souhaite qu’ils éclatent leurs onglets comme ceci : Accueil, Musique et Podcasts. L’entreprise doit déplacer l’option de recherche en haut à droite de l’onglet Accueil et la supprimer de la navigation principale.

Dans l’onglet Bibliothèque, vous voyez un nouveau filtre d’épisodes. Appuyez dessus pour afficher un flux des derniers épisodes à partir d’aujourd’hui. Il n’y a aucun moyen de trier cela, malheureusement. Donc, si vous souhaitez regrouper par émission ou inverser l’ordre, vous n’avez pas de chance.

Si vous appuyez sur Podcasts et émissions, vous verrez une liste de vos émissions suivies, puis vous pouvez trier par récemment mis à jour, récemment joué, récemment ajouté, alphabétique ou par créateur. En tapant sur une émission, vous affichez tous les épisodes de cette liste au lieu de ceux qui ne sont pas joués. Si vous n’écoutez que quelques émissions ou si vous n’êtes pas concerné par les épisodes que vous avez entendus ou non, tout ira bien ici, mais si vous êtes comme moi et que vous écoutez plus de 30 émissions et votre organisation dans un application dédiée est hautement filtrée, vous finirez par être incroyablement confus.

Je sais qu’il est facile de dire que Spotify devrait vous offrir la personnalisation comme un Overcast ou Pocket Casts, mais c’est la recommandation. De plus, Spotify doit examiner attentivement la façon dont son interface évolue à mesure que vous vous abonnez à plus d’émissions.

Flux privés, podcasts payants et plus

Spotify ne peut pas ajouter de flux RSS personnalisés, donc si vous obtenez des émissions sans publicité via un abonnement Patreon, vous n’aurez pas de chance. Cependant, ils offrent une intégration avec des podcasts payants via sa nouvelle plate-forme Spotify Open Access (OAP). Par exemple, si vous vous abonnez à Dithering.fm, vous pouvez voir l’interface. L’idée est qu’au lieu d’ajouter votre flux personnalisé, Spotify peut parler à des sociétés tierces pour ajouter cette émission à votre bibliothèque. Cela fonctionne bien, mais j’aimerais personnellement voir la possibilité d’ajouter un flux RSS.

Comme Apple, Spotify donne également aux créateurs la possibilité de proposer des abonnements pour du contenu supplémentaire, des épisodes sans publicité, etc.

Conclusion sur l’expérience Spotify Podcasts

De nombreuses personnes dans l’écosystème du podcast ont initialement rejeté l’intérêt de Spotify pour le podcasting. J’avoue que je n’apprécie pas particulièrement d’être enfermé dans l’application Spotify, mais ils mettent leurs émissions exclusives à la disposition des utilisateurs gratuits.

Honnêtement, j’aime que Spotify attire l’attention sur les podcasts et facilite l’écoute des gens. L’expérience de podcast dans l’application Spotify a cependant besoin d’un peu de travail. Il est conçu pour les personnes qui écoutent une poignée d’émissions, donc à mesure que les gens commencent à consommer de plus en plus de contenu, cela va avoir du mal à devenir une bonne expérience.

