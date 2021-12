Commentaire : Tim Cook a déclaré qu’Apple envisageait la crypto-monnaie – Voici ce que l’entreprise est susceptible de faire

Il y a quelques semaines, le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait la une des journaux lorsqu’il a déclaré qu’il possédait personnellement une crypto-monnaie tout en mentionnant qu’Apple l’envisageait d’un point de vue technologique, mais pas d’une décision de trésorerie. Que va faire Apple avec Bitcoin et la crypto-monnaie ?

C’est quelque chose que nous examinons, ce n’est pas quelque chose que nous avons des plans immédiats à faire. Je dirais qu’il y a des choses que je ne ferais pas comme notre solde de trésorerie. Je n’irais pas investir cela dans la crypto non pas parce que je n’investirais pas mon propre argent dans la crypto, mais parce que je ne pense pas que les gens achètent des actions Apple pour s’exposer à la crypto. Donc, s’ils veulent le faire, ils peuvent, vous savez, investir directement dans la cryptographie par d’autres moyens. Et donc je ne ferais pas ça. Je ne prévois pas dans un avenir immédiat de prendre la crypto pour nos produits. Comme une crinière d’appel d’offres, mais il y a d’autres choses que nous examinons définitivement.

Au cours de l’entretien, Cook a révélé qu’il possédait de la crypto-monnaie, déclarant qu’« il est raisonnable de la posséder dans le cadre d’un portefeuille diversifié », tout en notant qu’il « ne donne à personne de conseils en investissement ». Cependant, Cook n’a pas mentionné s’il possède Bitcoin ou un autre type particulier de crypto-monnaie.

Que va faire Apple avec la crypto-monnaie ?

Apple a des projets pour sa branche financière de détail. Son service Apple Pay permet aux gens d’envoyer de l’argent dans des juridictions particulières via iMessage. Il dispose également de son application Apple Wallet et des services Apple Pay associés pour les paiements mobiles. Apple veut développer son activité de services, et siphonner les services bancaires est un moyen idéal pour le faire. Qu’est-ce que cela a à voir avec la crypto-monnaie?

Je pense qu’Apple construira sous peu un portefeuille Bitcoin directement dans Apple Wallet, tout en offrant un moyen peu coûteux d’acheter du Bitcoin sur iPhone.

Avec les portefeuilles Bitcoin – où vous gardez le contrôle total de votre bitcoin et le retirez d’un échange comme Coinbase – vous êtes responsable de la sécurisation de votre portefeuille avec une phrase de départ. Personnellement, je recommande d’utiliser quelques portefeuilles matériels Trezor ou Ledger avec un coffre-fort multisig avec une entreprise comme Unchained Capital pour éliminer les points de défaillance uniques avec vos portefeuilles Bitcoin. Je recommande également d’utiliser un portefeuille en acier comme billfodl pour sécuriser votre phrase de départ en cas de panne matérielle.

Pour les nouveaux arrivants sur Bitcoin, tout ce processus peut sembler écrasant, c’est pourquoi je pense qu’Apple pourrait l’aborder de plusieurs manières :

Fonctionner comme un échange

Configurer un portefeuille logiciel avec une sauvegarde iCloud de la phrase de départ

Utilisez le réseau Bitcoin Lightning pour Apple Pay Cash

Si Apple fonctionne comme un échange Bitcoin, ils vous permettront d’acheter des bitcoins directement dans l’application Apple Wallet en utilisant les méthodes de paiement que vous avez enregistrées. Ils vous permettront de stocker vos avoirs dans Apple Wallet tandis qu’Apple lui-même conservera les clés. Cela ressemblera beaucoup à ce que fait Cash App ou Coinbase, où vous pouvez envoyer, recevoir et stocker Bitcoin sans avoir besoin de stocker votre phrase de départ.

Si Apple met en place un portefeuille logiciel directement sur iPhone, il ressemblera probablement à BlueWallet, où vous prenez la garde de votre Bitcoin avec une sauvegarde de phrase de départ. Vous posséderez les clés de votre Bitcoin directement sur votre iPhone et serez responsable de la sauvegarde de la phrase de départ. Si Apple emprunte cette voie, je soupçonne qu’ils construiront une sauvegarde iCloud cryptée de votre phrase de départ.

Enfin, Strike est une entreprise avec laquelle Apple pourrait s’associer pour les transactions mondiales Apple Pay Cash. Twitter travaille déjà avec l’entreprise pour son service de pourboire. Strike fait plusieurs choses qui pourraient intéresser Apple :

Options sans frais pour l’achat de bitcoins Envoi d’argent à n’importe qui dans le monde où il opère

Il accomplit le système de paiement mondial en utilisant Bitcoin comme moyen de transaction. Si je veux envoyer de l’argent à quelqu’un dans un autre pays, j’entre des dollars, il le convertit en Bitcoin et le reconvertit en devise locale lorsqu’il est reçu. Cela semble simple, mais c’est un moyen assez révolutionnaire de traiter gratuitement les paiements dans le monde.

Pourquoi Apple fera-t-il quelque chose avec Bitcoin et la crypto-monnaie ?

En fin de compte, Bitcoin devient une force importante avec laquelle il faut compter dans notre monde. Avec une offre limitée, la décentralisation et la numérisation de notre système financier, il est susceptible de continuer à jouer un rôle important en tant qu’or numérique et réseau de règlement mondial. Apple ne veut pas manquer un changement technologique massif car il cherche à générer des revenus de services et à devenir un acteur important dans le secteur des services financiers.

Il est également possible qu’Apple utilise Bitcoin comme couche de transaction avec sa boutique en ligne lorsque l’entreprise est préoccupée par la stabilité de la monnaie locale, comme nous l’avons vu récemment en Turquie.

Comment Bitcoin fonctionne-t-il avec l’accent mis par Apple sur l’énergie verte ?

La consommation d’énergie de Bitcoin est une discussion courante parmi ses détracteurs. Bien qu’il y ait beaucoup de choses à déballer ici, j’ai trouvé la vidéo que j’ai intégrée ci-dessous pour être une excellente ressource pour expliquer comment il y a plus de discussion sur Bitcoin et la consommation d’énergie que la plupart des gens ne vous laisseraient croire.

TL;DW : Le réseau Bitcoin consomme moins d’énergie que l’utilisation des lumières de Noël aux États-Unis.

Que pensez-vous qu’Apple va faire avec Bitcoin et la crypto-monnaie ? Laissez un commentaire ci-dessous! Vous souhaitez apprendre à acheter du Bitcoin ? Nous avons élaboré un guide détaillé sur les meilleures applications pour acheter du Bitcoin sur votre iPhone

