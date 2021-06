Commentaire Turquie v Italie EN DIRECT: l’Euro 2020 démarre enfin à Rome ce vendredi

in

Le Championnat d’Europe débute enfin à Rome vendredi alors que l’Italie affronte la Turquie lors du match d’ouverture.

Un an après sa date d’origine, l’Euro 2020 débutera alors que le tournoi célèbre son 60e anniversaire.

L’Italie de Roberto Mancini accueille la Turquie lors du match d’ouverture de l’Euro 2020

Le match d’ouverture du Groupe A voit la passionnante équipe italienne de Roberto Mancini affronter les potentiels chevaux noirs de la Turquie dans un match intrigant.

L’Italie a terminé deuxième à l’Euro 2012, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en 2018 et espère impressionner cet été.

Pendant ce temps, la Turquie a une équipe talentueuse pour le tournoi phare de cet été et cherchera à créer une surprise le jour de l’ouverture.

talkSPORT vous présentera les 51 matchs du Championnat d’Europe en direct et nous lancerons notre couverture dans la capitale italienne.

La star de Leicester Caglar Soyuncu fait partie d’une équipe talentueuse en Turquie Turquie v Italie: Equipes

dinde

Gardiens de but: Altay Bayindir (Fenerbahçe), Ugurcan Cakır (Trabzonspor), Mert Gunok (Istanbul Basaksehir)

Défenseurs: Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Celik (LOSC Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Umut Meras (Le Havre), Mert Muldur (Sassuolo), Caglar Soyuncu (Leicester), Rıdvan Yilmaz (Beşiktaş)

Milieu de terrain: Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (AC Milan), Halil Dervisoglu (Brentford), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Orkun Kokcu (Feyenoord), Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Dorukhan Tokoz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahce) , Ok Yokuslu (West Brom)

Avant: M. Kerem Akturkoglu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Dusseldorf), Enes Unal (Getafe), Cengiz Under (Leicester), Yusuf Yazici (LOSC Lille), Burak Yilmaz (LOSC Lille)

L’attaquant de Turin Andrea Belotti sera un homme clé pour l’Italie cet été

Italie

Gardiens de but: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Turin)

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloï (Atalante)

Milieu de terrain: Nicolo Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris)

Avant: Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

