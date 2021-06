Commentaire : tvOS 15 est une petite mise à jour, mais elle apporte deux nouvelles fonctionnalités importantes à Apple TV

iOS 15 et macOS Monterey étaient définitivement les vedettes de la WWDC 2021 la semaine dernière, tandis que tvOS 15 n’a pas attiré beaucoup d’attention sur scène (ou même hors scène). En fait, tvOS n’a pas beaucoup changé ces dernières années, mais cette année, Apple a ajouté deux nouvelles fonctionnalités importantes pour les utilisateurs d’Apple TV : Spatial Audio lors de l’utilisation d’AirPods et prise en charge complète du HomePod mini.

Il n’y a pas de nouvelle interface, pas de nouvelles applications, ni même de nouveaux économiseurs d’écran Aerial dans tvOS 15, mais j’ai testé la nouvelle version du système d’exploitation sur mon Apple TV, et je dois dire que je suis assez content de ce que nous obtenir avec la mise à jour de cette année.

Outre SharePlay, qui vous permet de regarder un film ou une émission de télévision et de le partager avec quelqu’un d’autre via FaceTime, et la nouvelle expérience For You avec des suggestions pour toute la famille, il y a deux choses de tvOS 15 qui méritent d’être soulignées.

Spatial Audio et meilleure intégration des AirPods

Spatial Audio est une fonctionnalité introduite avec iOS 14 pour créer une sensation de son immersif dans les vidéos avec la technologie Dolby. Il utilise les capteurs des AirPods pour détecter les mouvements de votre tête, puis dirige le son vers la gauche ou la droite, créant ainsi une sensation audio à 360 degrés. Avec tvOS 15, Spatial Audio sur AirPod arrive enfin sur Apple TV.

Apple a dû modifier le fonctionnement de Spatial Audio sur l’Apple TV, car l’utilisateur regardera la télévision et non l’appareil. Le système détecte désormais la position de la tête de l’utilisateur lorsque les AirPod sont connectés et la verrouille jusqu’à ce que l’utilisateur se lève et se promène. Étonnamment, cela fonctionne très bien et je n’ai remarqué aucun problème ici.

Mais parlons de la qualité de Spatial Audio. Il y a beaucoup de choses que je n’aime pas dans les AirPods Max, mais j’aime vraiment les utiliser pour regarder du contenu sur mon iPad en raison de l’expérience sonore immersive. J’ai vraiment l’impression de regarder un film au cinéma.

Cependant, devoir utiliser l’iPad pour expérimenter cette fonctionnalité ne me semblait tout simplement pas correct. La télévision semble être l’endroit idéal pour regarder quelque chose avec un son à 360 degrés directement dans vos oreilles. Je ne pourrais pas avoir plus raison – c’est incroyable de regarder un film ou une émission de télévision avec le son Dolby provenant de vos écouteurs. C’est devenu une autre bonne raison d’avoir une Apple TV à la maison si vous n’en avez pas déjà une.

tvOS 15 facilite également la connexion des AirPod à votre Apple TV. Tout comme sur le Mac, vous verrez désormais une fenêtre contextuelle sur votre Apple TV lorsqu’elle détectera que vous utilisez des AirPod. Après cela, vous pouvez commencer à utiliser les AirPod avec votre téléviseur en un seul clic sur la télécommande Siri.

Apple a également ajouté une nouvelle bascule de paramètres AirPods dans le Centre de contrôle, qui vous permet de basculer entre les niveaux de contrôle du bruit et d’activer ou de désactiver Spatial Audio.

HomePod mini comme haut-parleur par défaut

L’année dernière, avec tvOS 14, Apple a ajouté la possibilité de définir une paire de HomePods comme haut-parleur Apple TV par défaut. Même avec l’arrivée du HomePod mini en octobre, cette option n’est jamais devenue disponible pour le plus petit HomePod.

Heureusement, tvOS 15 permettra aux utilisateurs de définir une paire stéréo de HomePod mini comme haut-parleur par défaut pour une Apple TV. Avec cette option activée, les utilisateurs n’ont pas à choisir les HomePod dans la liste AirPlay chaque fois qu’ils souhaitent l’utiliser pour écouter une chanson ou regarder un film. Cela permet également de lire les sons du système sur les HomePod, ce qui ne fonctionne pas sur AirPlay.

Bien sûr, HomePod mini n’a pas tout ce matériel sophistiqué avec plusieurs haut-parleurs internes et une conscience spatiale comme le grand, mais une paire stéréo de HomePod mini sonne certainement beaucoup mieux que les haut-parleurs intégrés de nombreux téléviseurs. Et avec l’arrêt du HomePod standard, il s’agit d’une excellente option pour les utilisateurs d’Apple TV.

Je dis constamment qu’Apple TV est trop chère pour ce qu’elle fait. Et même si je le pense toujours, c’est formidable qu’Apple continue d’ajouter plus de valeur au produit avec un tel niveau d’intégration avec ses autres produits.

tvOS 15 n’est peut-être pas la mise à jour que certains utilisateurs attendaient, mais cela fait définitivement passer l’expérience Apple TV au niveau supérieur.

