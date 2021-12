Commentaire : Universal Control connaîtra-t-il le même sort qu’AirPower ?

La fonctionnalité phare de macOS Monterey, Universal Control, devait initialement être lancée il y a près de deux mois. Craig Federighi a fait une démo fascinante du long métrage à la WWDC au cours de l’été et aux yeux du spectateur, il semblait presque prêt à être lancé – c’était sans couture. Mais on a vite compris qu’en coulisses, ce n’était pas forcément le cas. Nous y sommes maintenant, six mois après l’introduction officielle de macOS Monterey et Universal Control est toujours introuvable. Que se passe-t-il?

Calendrier de développement

Lorsque Apple a abandonné la première version bêta de macOS Monterey pour les développeurs, il n’était pas nécessairement surprenant que certaines fonctionnalités manquaient – c’est généralement le cas avec les premières versions bêta de tous les systèmes d’exploitation Apple. Nous nous attendions simplement à ce qu’ils ajoutent Universal Control dans la version bêta 2 ou dans une version bêta ultérieure.

Fin août, les développeurs ont appris qu’il existait une solution de contournement pour activer la fonctionnalité dans la version bêta 5 de macOS Monterey. Il était caché au plus profond du système d’exploitation, encore clairement un travail en cours mais technologiquement fonctionnel. Considérez-le comme un indicateur Chrome que Google a désactivé par défaut. . a même créé un guide qui vous a expliqué comment activer la fonctionnalité.

L’activation de la fonctionnalité via la solution de contournement a même forcé les Préférences Système à afficher une nouvelle boîte de dialogue d’affichage avec les options de configuration pour Universal Control.

Dans la version bêta 10 de macOS Monterey à la mi-octobre, Apple a discrètement étiqueté Universal Control comme une fonctionnalité « bêta » dans ce menu caché des Préférences Système. Nous avons spéculé à l’époque qu’Apple pourrait publier la fonctionnalité avec la première version d’expédition de Monterey, mais avec quelques bugs et que la balise bêta était destinée à avertir les utilisateurs.

Après l’événement MacBook Pro d’Apple en octobre, la société a confirmé via son site Web qu’Universal Control n’était plus livré avec la première version de macOS Monterey, mais qu’il serait plutôt disponible « plus tard cet automne ». La fonctionnalité n’a même pas été présentée à nouveau pendant l’événement, ce qu’Apple aime faire avec les nouvelles têtes d’affiche flashy du système d’exploitation.

Nous sommes maintenant ici à la mi-décembre et Apple a repoussé la sortie d’Universal Control plus loin au « printemps ». Le printemps 2022 s’étend du 20 mars au 21 juin – c’est loin, mais pas si loin que cela inquiéterait l’utilisateur moyen. Il y a trois possibilités que je vois ici.

La première est qu’Apple prévoit de conserver Universal Control pour la sortie avec du nouveau matériel, comme ce nouvel iMac Pro qui fait l’objet de rumeurs depuis si longtemps. La seconde est que la fonctionnalité est poussée vers macOS 13 et livrée avec la première version bêta du développeur à la WWDC 2022. Un événement Spring Apple et la WWDC 2022 entreraient dans le nouveau délai prévu. Mais qu’en est-il de la troisième option?

Et si Universal Control était le prochain AirPower ?

Oui, j’y suis allé. Et si Universal Control n’était tout simplement jamais expédié ? La façon dont Apple nous a caché la fonctionnalité et a continuellement repoussé son introduction ressemble étrangement à l’expérience d’attendre AirPower en 2018. Comme Universal Control, la société a continué à itérer en interne, mais a continué à retarder la sortie publique. Finalement, ils ont décidé qu’ils ne pouvaient pas expédier le produit parce qu’il ne répondait pas à leurs normes. Ils ont finalement expédié un produit compromis sous la forme du chargeur MagSafe Duo en 2020.

Il y a quelque chose d’un peu différent dans la situation actuelle du contrôle universel par rapport à celle d’AirPower. Nous avons en fait vu des gens ordinaires utiliser cette fonctionnalité, et nous savons que cela fonctionne – les membres du personnel de . l’ont utilisé sur leurs propres machines. Et tandis qu’Apple a jusqu’à présent gardé toute trace de contrôle universel hors d’iPadOS, cela a fonctionné entre les Mac exécutant les bêtas développeur de Monterey.

Apple peut avoir des problèmes avec macOS et iPadOS pour communiquer correctement. Bien que les applications universelles entre les systèmes d’exploitation utilisent les mêmes formats de fichiers et que les deux soient même construites sur la même base, il est possible qu’il y ait eu un problème de compatibilité imprévu.

Un autre scénario possible est qu’Universal Control ait une sorte de problème lié à la confidentialité. Ce qu’Apple essaie de faire ici avec plusieurs plates-formes n’est pas nouveau, mais leur approche est probablement différente.

D’autres entreprises ont fait des choses similaires. En fait, vous pouvez télécharger un logiciel appelé Synergy qui active de nombreuses fonctionnalités de base d’Universal Control sur macOS aujourd’hui ; leur site Web indique même que les employés d’Apple et de Pixar sont des utilisateurs du produit.

Mais la sécurité de la connexion sans fil de plusieurs appareils et de la transmission de données privées est une affaire délicate – Apple essaie plus que probablement d’intégrer ses contrôles et normes de confidentialité très sérieux dans Universal Control. Les exploits sans fil ne sont pas rares de nos jours, Apple ne veut donc pas laisser accidentellement un étranger prendre le contrôle de votre Mac ou iPad.

Conclusion

Parce qu’Apple a été complètement silencieux sur les raisons des retards persistants, nous devrons simplement attendre et voir si ou quand Universal Control sera réellement publié. Étant donné qu’il nous reste encore au moins trois mois avant le printemps, vous devriez consulter Synergy si vous êtes particulièrement impatient de mettre la main sur certaines de ces nouvelles fonctionnalités.

Vous attendez avec impatience le contrôle universel ? A quoi comptez-vous l’utiliser ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

