Commentaire : Voici pourquoi l’Apple Watch Series 7 est toujours une mise à niveau notable pour de nombreux utilisateurs

Les rumeurs et les fuites ont créé une énorme anticipation autour de l’Apple Watch Series 7. Plusieurs rapports ont suggéré qu’elle bénéficierait d’une refonte majeure, d’une autonomie améliorée et d’une puce S7 plus rapide qui ferait oublier le manque de nouveaux capteurs.

Mais lors de l’événement “California Streaming”, nous avons découvert que l’Apple Watch Series 7 ne ressemblait pas du tout aux rumeurs suggérées, ce qui a déçu certains fans d’Apple Watch. Voici pourquoi vous ne devriez pas trop vous soucier de cette année “S” de l’Apple Watch.

Avant de plonger dans l’Apple Watch, parlons de l’iPhone. Il y a encore des gens qui passent à un nouvel iPhone chaque année, mais la plupart des clients attendent maintenant deux à trois ans pour obtenir un nouveau téléphone. C’est parce qu’Apple ne peut pas changer la conception, améliorer sa puce et ses appareils photo en une seule fois et chaque année. Cela fait un moment que nous n’avons pas atteint le pic des smartphones, et il est difficile d’aller plus loin tous les 12 mois.

Avec l’Apple Watch, l’histoire est un peu différente simplement parce qu’il s’agit toujours d’un nouveau produit. Elle a plus de six ans de vie et seulement la moitié de ce temps, Apple a découvert ce qu’est l’Apple Watch : la santé et la forme physique.

Il y a une autre donnée importante à ajouter : chaque trimestre, Apple dit que jusqu’à 70 % des personnes qui achètent une Apple Watch sont de nouveaux clients, ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup de gens qui obtiennent une montre pour la première fois.

Encore plus, les personnes qui possèdent déjà une Apple Watch et souhaitent passer au modèle de cette année ont probablement la série 4 de trois ans ou plus.

Pourquoi la mise à niveau vers l’Apple Watch Series 7 est un gros problème ?

C’est vrai, l’Apple Watch Series 7 n’apporte pas de nouveaux capteurs par rapport à l’Apple Watch Series 6 mais pensons à quelqu’un avec la Series 4 ou même la Series 3, qu’Apple vend toujours :

Écran plus grand avec affichage permanent, 70 % plus lumineux lorsque votre poignet est baissé par rapport au modèle de l’année dernière ; Puce jusqu’à 50 % plus rapide ; Capteur ECG mis à jour, capteur de mesure de l’oxygène dans le sang, détection de chute; Jusqu’à deux fois plus de stockage, avec 32 Go sur le modèle Wi-FI.

Ce sont toutes des améliorations incroyables pour quiconque possède l’Apple Watch depuis au moins trois ans. Et même si vous avez une montre de trois ans, c’est toujours un super portable.

Maintenant, si vous pensez aux nouveaux clients, ils ont plus de choix que jamais. Trois montres Apple différentes – bien que je ne recommanderais que la série 7 ou SE – trois finitions différentes, avec de l’aluminium, de l’acier inoxydable et du titane, et beaucoup de nouveaux bracelets.

Les nouveaux clients pourront également découvrir un nouveau système watchOS avec des fonctionnalités prêtes à mettre votre bien-être au premier plan : mode Focus, application Mindfulness, détection du lavage des mains et bien plus encore.

Il y a aussi Apple Fitness+ créé spécifiquement pour les propriétaires d’Apple Watch et il s’étend à 15 nouvelles régions cette année.

Apple Watch Series 7 : une option solide pour les nouveaux clients

Maintenant, la question qui reste un mystère est : quand Apple sortira-t-il Apple Watch Series 7 ? Avec des rumeurs taquinant déjà l’Apple Watch Series 8 et les fonctionnalités des modèles à venir, je pense que la série 7 sera l’un des modèles à conserver très longtemps.

Avec des écrans plus grands, il est préparé pour les nouveaux cadrans de montre et avec tous les capteurs présentés dans la série 6, ces propriétaires d’Apple Watch pourront suivre leurs exercices et leur santé sur leurs poignets sans problème.

Ce commentaire vous a-t-il aidé à changer d’avis sur l’Apple Watch Series 7 ? Envisagez-vous de l’acheter? Et si oui, de quel modèle venez-vous ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

