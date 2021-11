Commentaire : Voici pourquoi les AirPods Pro restent le meilleur choix pour de nombreux acheteurs

Apple vient de sortir les AirPods 3 et Beats se concentre plus que jamais sur le marché des écouteurs sans fil, avec les Beats Studio Buds et Beats Fit Pro. Mais cela pourrait en fait signifier que c’est maintenant le meilleur moment pour acheter des AirPods Pro.

Lancés en 2019, les AirPods Pro sont plus neufs que jamais. Différent de certains produits qu’Apple ne devrait plus vendre, tels que l’Apple Watch Series 3, les écouteurs sans fil Pro de la société sont toujours excellents, surtout lorsque vous pouvez les mettre en vente.

Les AirPods Pro sont un choix parfait pour les appels téléphoniques, ils ont des capteurs tactiles à l’arrière, et si vous vous souciez d’une excellente expérience audio, vous pouvez profiter d’un son équilibré avec de bonnes basses et des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, le mode transparence , et la prise en charge de Spatial Audio avec Dolby Atmos.

Bien sûr, les AirPod en général ne sont pas faits pour tout le monde. Certaines personnes ont vraiment du mal à les garder dans leurs oreilles, comme vous pouvez le voir dans cette enquête que nous avons menée avec nos lecteurs ici.

Plus particulièrement, parce que cela fait quelques années que les AirPods Pro ont été lancés, ils sont généralement proposés avec de bonnes affaires, généralement autour de 180 $ (le prix officiel est de 249 $). Cela les rend très similaires aux AirPods 3 en termes de prix, mais avec plus de fonctionnalités.

Les rumeurs sur les AirPods Pro 2 sont une bonne nouvelle pour ceux qui envisagent d’acheter la génération actuelle

Les rumeurs concernant les AirPods Pro 2 disent qu’ils seront plus chers, principalement parce qu’Apple veut vraiment pousser sa marque « Pro » et leur apporter une sorte de capteurs de santé.

Dans une interview avec TechCrunch au début de cette année, le vice-président d’Apple, Kevin Lynch, a déclaré qu’il y avait un « potentiel » pour les AirPods d’explorer la fusion de capteurs et de fournir un suivi de la condition physique et des données de santé plus précis.

Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste Ming-Chi Kuo ont également signalé des choses similaires sur les plans d’Apple visant à ajouter des fonctionnalités de santé aux AirPods Pro, il est donc naturel que ces écouteurs sans fil coûtent plus cher que leurs prédécesseurs. Non seulement cela, mais AirPods Pro 2 ne devrait être lancé qu’au troisième trimestre de 2022.

Donc, si vous ne vous souciez pas beaucoup des écouteurs sans fil qui suivent vos exercices de fitness, ou peut-être de l’heure supplémentaire d’autonomie de la batterie que les AirPods 3 apportent aux AirPods Pro, les AirPods Pro sont le bon modèle.

Ces écouteurs sans fil disposent désormais d’un étui de chargement MagSafe, plus de 5 heures d’écoute en une seule charge et jusqu’à 24 heures lorsque vous les chargez dans leur étui.

Que pensez-vous des AirPods Pro ? Vous en possédez un ou envisagez de le devenir ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

