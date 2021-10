Commentaire : Voici pourquoi les AirPods Pro sont une meilleure option pour la plupart des acheteurs que les AirPods 3

Après une longue année de rumeurs et de mauvaises prédictions de sortie, Apple a finalement dévoilé les nouveaux AirPods 3, et ils sont impressionnants à bien des égards. Même ainsi, si vous envisagez de mettre à jour vos AirPods ou d’en acheter un pour la première fois, celui que vous devriez regarder sont les AirPods Pro.

Au préalable, commençons à parler des AirPods 3. Ils offrent un design similaire aux AirPods Pro, à l’exception des embouts auriculaires. Avec une tige courte et un capteur Force Touch, ces écouteurs sans fil offriront probablement une meilleure expérience sonore que le modèle précédent.

De plus, pour la première fois, Apple prend en charge Spatial Audio pour les AirPod de base. Grâce à cela, les clients pourront vivre une expérience plus immersive tout en écoutant de la musique ou en regardant une émission télévisée, telle qu’un Apple Original.

Toutes ces fonctionnalités font que les AirPods 3 semblent être une bonne affaire – et ils le sont probablement. Un autre point clé pour les AirPods 3 est sa grande batterie offrant jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge et 30 heures d’expérience d’écoute supplémentaire grâce à l’étui de charge MagSafe.

Le point clé ici est le suivant : à part toutes ces excellentes spécifications, le prix de 179 $ et le manque d’ANC et de mode de transparence me font penser que la meilleure option pour la plupart des acheteurs est d’acheter des AirPods Pro, principalement maintenant qu’il dispose également d’un chargeur MagSafe. Cas.

ANC, mode transparence, plusieurs embouts auriculaires et meilleures offres

Comme je l’ai dit, les deux modèles présentent un design similaire. Personnellement, je pense que les embouts auriculaires donnent aux AirPods Pro un ajustement plus polyvalent, tandis que l’ajustement des AirPods 3 peut être un problème pour certaines personnes.

La suppression active du bruit et le mode transparence sont également deux fonctionnalités intéressantes que les utilisateurs doivent rechercher sur les nouveaux AirPod. Même avec le lancement des AirPods Pro en 2019, ces écouteurs sans fil sonnent toujours comme neufs.

Un autre point important pour choisir ces écouteurs est le fait qu’Apple prépare les AirPods Pro 2, selon les rumeurs. Comme ils sont censés comporter des capteurs de suivi de la condition physique, le prix de 249 $ pourrait augmenter cette année, car vous savez comment Apple gère le prix des produits «Pro».

Toujours à propos de prix, il existe constamment des offres où vous pouvez trouver les AirPods Pro pour moins de 200 $. Cela signifie que vous ne pensez qu’à 20 $ supplémentaires pour mettre à niveau les AirPods 3 vers les AirPods Pro et obtenir la prise en charge des modes ANC et Transparence en cours de route.

Enfin, voici pourquoi acheter un AirPods Pro a du sens maintenant : dans quelques mois, les AirPods 3 auront probablement de meilleures offres et vous n’aurez alors pas à payer 179 $, mais 159 $ ou moins. Avec ce prix, vous êtes peut-être d’accord pour ne pas avoir les fonctionnalités du modèle Pro. Et si Apple lance vraiment un nouvel AirPods Pro avec un prix plus élevé, alors les AirPods 3 pourraient devenir un meilleur choix.

