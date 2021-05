Commentaires Chelsea Women v Barcelona Women LIVE: Couverture complète de la finale de la Ligue des champions

Chelsea affrontera Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine ce week-end et talkSPORT vous apportera une couverture complète du match phare.

Chelsea d’Emma Hayes a remporté la gloire de la Super League féminine dimanche dernier avec une victoire convaincante de 5-0 contre Reading.

.

Chelsea affronte Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine ce week-end

Les Blues ont également remporté la Coupe de la Ligue cette saison et sont toujours pour un incroyable quadruple, la FA Cup étant toujours en cours et une 16e place obtenue.

Chelsea a battu le Bayern Munich lors d’une palpitante demi-finale pour atteindre sa toute première finale de Ligue des champions.

Maintenant, ils affronteront Barcelone, championne de la Primera Division, pour le titre de champion d’Europe.

Chelsea v Barcelone: ​​comment écouter

La finale de la Ligue des champions féminine débutera à 20 heures le dimanche 16 mai et se tiendra au stade Gamla Ullevi de Göteborg.

La couverture complète de la Suède sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires viendront de Sam Matterface, Fara Williams et Courtney Sweetman-Kirk.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Ligue des champions féminine: parcours vers la finale

CHELSEA

Huitièmes de finale: Benfica 8-0agg Huitièmes de finale: Atletico Madrid 3-0agg Quarts de finale: Wolfsburg 5-1agg Demi-finales: Bayern Munich 5-3agg

BARCELONE

Huitièmes de finale: PSV Eindhoven 8-2agg Huitièmes de finale: Fortuna Hjorring 9-0agg Quarts de finale: Manchester City 4-2agg Demi-finales: Paris Saint-Germain 3-2agg Chelsea v Barcelone: ​​Qu’est-ce qui a été dit?

Après avoir obtenu leur place en finale, la patronne de Chelsea, Emma Hayes, a déclaré: «Je voulais tellement ça. On est là, on est en finale.

«J’ai appris au fil des ans que, bien sûr, je veux gagner la finale, mais je vais saluer la réussite de mon entrée dans l’histoire parce que nous consacrons des milliers d’heures à ce que nous faisons et je vais avoir un bonne soirée.

«Je suis submergé d’émotion. Je ne peux pas le décrire. Je ne peux presque pas laisser les larmes couler. Comment décrivez-vous la fierté que vous portez au club que vous représentez, aux personnes que vous représentez? Je suis une figure très maternelle ici et je suis si heureuse pour tout le monde.

«J’ai dit que cette fois l’an dernier, la finale de la Ligue des champions serait Chelsea-Barcelone. C’est ce que j’ai dit à mon chef de la performance et il a dit pourquoi. J’ai dit que c’était soit eux, soit le PSG, et si nous évitons le PSG ou Barcelone, alors je nous aime.

.

Chelsea d’Emma Hayes a remporté la gloire de la Super League féminine dimanche dernier

«Je suis heureux de jouer à Barcelone dans un match unique dans un terrain neutre. Les équipes espagnoles sont délicates, on sait à quel point elles possèdent le ballon. Mais je sais combien nous avons de talent.

«Nous allons là-bas pour le gagner.»