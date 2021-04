Commentaires de la juge de première instance Chauvin Maxine Waters ⋆ .

La représentante Maxine Waters prend la parole en tant que secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar témoigne devant le sous-comité spécial de la Chambre sur Capitol Hill à Washington, DC, le 2 octobre 2020 (Crédit: J. Scott Applewhite / .)

Le juge du procès Chauvin a déclaré lundi que les propos incendiaires du représentant Maxine Waters pourraient conduire à l’annulation du procès en appel. Waters avait appelé les manifestants à «devenir plus conflictuels» et à manifester dans les rues si aucun verdict de culpabilité n’était rendu dans cette affaire.

Waters a livré les commentaires au cours du week-end avant les plaidoiries dans l’affaire très médiatisée contre l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui a été accusé du meurtre de George Floyd. Chauvin fait face à trois chefs d’accusation, dont meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré.

La défense dans l’affaire Chauvin a soulevé une objection selon laquelle les commentaires de Waters pourraient être préjudiciables au jury et justifier l’annulation du procès. En réponse à l’argument de l’avocat de la défense, le juge Peter Cahill a déclaré: «Je vais vous dire que la membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès.

“Nous avons des représentants américains qui menacent d’actes de violence en relation avec ce cas précis, c’est époustouflant”, a déclaré l’avocat de la défense Eric Nelson à Cahill.

“Je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, en particulier d’une manière qui ne respecte pas l’état de droit et le pouvoir judiciaire dans notre fonction”, a poursuivi Cahill. Il a déclaré que même si les élus sont autorisés à donner leur avis, il a souhaité qu’ils le fassent d’une manière conforme à leur serment à la Constitution et respectueuse d’une branche co-égale du gouvernement.

Le juge de première instance Chauvin, Peter Cahill, répond à la demande d’annulation du procès de la défense suite aux commentaires du représentant Maxine Waters (D-CA): «Je vais vous dire que la membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès. pic.twitter.com/jPp7zl0iGd – Le recomptage (@therecount) 19 avril 2021

Cahill a expliqué que les membres du jury avaient déjà reçu l’ordre de se soustraire au cycle des nouvelles, et il était convaincu qu’ils suivaient ces instructions.

Malgré la consternation de Cahill face aux commentaires de Waters sur l’affaire judiciaire, il a toutefois déclaré que ses paroles n’étaient pas suffisantes pour constituer une annulation du procès. Cahill a par la suite rejeté la requête du banc de la défense pour annulation du procès.

Waters a visité le Brooklyn Center, au Minnesota, samedi, la banlieue où Daunte Wright, un Afro-américain de 20 ans, a été abattu par un policier blanc lors d’un arrêt de la circulation le week-end précédent.

Lors d’une manifestation là-bas, Waters a déclaré: «Nous devons rester dans la rue et nous devons être plus actifs. Nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. »

Depuis la mort de Wright, des manifestations ont éclaté, incitant l’État à mobiliser la Garde nationale du Minnesota.

Dans le cas où Chauvin serait acquitté, Waters a juré de «se battre avec toutes les personnes qui défendent la justice». Elle a ajouté: «Nous devons obtenir justice dans ce pays et nous ne pouvons pas permettre à ces meurtres de se poursuivre.»

Les membres républicains du Congrès ont rapidement répondu aux appels de Waters à la poursuite de la violence et des manifestations dans le Minnesota. Le leader parlementaire de la minorité Kevin McCarthy (R-Calif.) A qualifié ses propos de «dangereux».

“Maxine Waters incite à la violence à Minneapolis – tout comme elle l’a incitée dans le passé”, a tweeté McCarthy dimanche soir. «Si le Président Pelosi n’agit pas contre cette rhétorique dangereuse, je vais agir cette semaine», a poursuivi McCarthy.

La représentante Marjorie Talyor Greene (R-Ga.) A appelé à l’expulsion de Waters de la Chambre des représentants pour son «incitation continue à la violence» et a déclaré qu’elle prévoyait d’introduire une résolution la semaine prochaine.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.