Commentaires de la reine sur le «pauvre homme» Hancock malgré le fait qu’il soit «au courant» de l’attaque de Cumming | Royale | Nouvelles

Le rédacteur en chef royal d’ITV, Chris Ship, a noté que la reine Elizabeth II se tenait régulièrement au courant des nouvelles et a prédit qu’elle était probablement au courant des commentaires faits par l’ancien conseiller du gouvernement Dominic Cummings qui a critiqué sa gestion de la pandémie. Le Premier ministre Boris Johnson et la reine ont été filmés lors de leur première réunion hebdomadaire en face à face depuis plus d’un an et la reine a semblé sympathiser avec Matt Hancock. M. Ship s’est demandé pourquoi la reine sympathisait avec le ministre touché par le scandale qui a fait face à des vagues de presse négative à propos de sa conduite.

S’exprimant sur le podcast Royal Rota d’ITV, M. Ship a été rejoint par la productrice Lizzie Robinson pour examiner la semaine dernière les nouvelles royales.

La paire a joué un clip de Boris Johnson et de la reine se rencontrant face à face pour leur briefing hebdomadaire pour la première fois en 15 mois.

Dans la vidéo, la reine dit à M. Johnson “c’est un plaisir de vous revoir” avant que le couple ne discute.

Le monarque a ensuite ajouté: “J’ai parlé à votre secrétaire à la Santé, pauvre homme.”

M. Johnson a déclaré qu’il était “plein de haricots” avant de dire à la reine que les choses s’amélioraient.

M. Ship a discuté des commentaires et des raisons pour lesquelles la reine a marqué M. Hancock de telle manière.

Il a déclaré à l’émission: “Quand j’ai mis cette vidéo sur mon compte Twitter, elle a été très appréciée par mes anciens collègues avec qui je travaillais, à Westminster.

“Qui se demandaient tous si cela signifiait réellement si la reine avait regardé cette séance de témoignages de l’ancien conseiller du Premier ministre Dominic Cummings.

“Où il faisait référence au secrétaire à la Santé en des termes pas très élogieux.

“Vraisemblablement, la reine aime se tenir au courant des affaires courantes et elle en aurait été consciente.”

Mme Robinson a déclaré plus tôt que c’était une année difficile pour M. Hancock étant donné qu’il devait naviguer dans le pays à travers une pandémie.

M. Cummings a révélé des SMS du Premier ministre qui le montraient appelant M. Hancock “totalement désespéré” lors d’une session de présentation de preuves par le comité.

Le conseiller a également déclaré au comité que M. Hancock avait menti à plusieurs reprises et pouvait citer 15 à 20 raisons pour lesquelles il devrait être licencié.

M. Cummings a ajouté que M. Hancock avait menti au sujet des tests dans les maisons de soins où ceux qui sortaient de l’hôpital seraient testés à leur retour dans les maisons de soins – quelque chose qui s’est avéré ne pas avoir été largement mis en œuvre.

M. Hancock a nié les allégations lors de sa comparution au Andrew Marr Show, où il a déclaré que certains avaient été testés si la capacité était là, mais n’a pas promis que tout le monde serait testé.

La rencontre entre la reine et Boris Johnson a eu lieu avant que les rapports sur la prétendue “affaire” de M. Hancock avec son assistant ne soient révélés.