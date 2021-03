Commentaires de l’ancien directeur du CDC à CNN sur les origines et le moment du coronavirus – RedState ⋆ .

Presque immédiatement après l’inauguration de Joe Biden en janvier 2021, l’expert médical de CNN, le Dr Sanjay Gupta, a interrogé «six des médecins responsables de la réponse Covid-19 de l’administration précédente» dans le but de procéder à une «autopsie» de la pandémie. Pendant plusieurs semaines et à différents endroits, Gupta s’est entretenu avec le Dr Deborah Birx, le Dr Anthony Fauci, le Dr Brett Giroir, le Dr Stephen Hahn, le Dr Robert Kadlec et le Dr Robert Redfield. L’interview complète est diffusée dimanche soir 28 mars, mais les clips ont été diffusés à partir du vendredi matin.

Le clip qui suscite le plus de discussions est celui qui présente les commentaires déconcertants de l’ancien directeur du CDC, le Dr Robert Redfield. En lisant les équivoques dans la rédaction de l’interview par CNN et en écoutant les remarques à l’antenne de leurs commentateurs, soyez prêt. C’est une réécriture folle, à gaz, de l’histoire.

Un virologue américain de premier plan, le Dr Robert Redfield, qui dirigeait le CDC jusqu’à récemment et avait accès à des informations classifiées, a déclaré à CNN: 1. Le virus Covid s’est probablement échappé d’un laboratoire. Il s’est échappé dès septembre 2019. 2. L’efficacité de transmission du virus indique son origine en laboratoire. pic.twitter.com/5HWcgUjcf1 – Brahma Chellaney (@Chellaney) 27 mars 2021

De l’aperçu de Gupta publié sur CNN.com:

Alors que tous les médecins nourrissaient de profonds soupçons sur les informations originaires de Chine, Redfield était le plus bruyant à ce sujet. Il pense que la pandémie actuelle a commencé à Wuhan en tant qu’épidémie localisée en septembre ou octobre 2019 – bien avant le calendrier officiel – puis s’est étendue à toutes les provinces de Chine au cours des deux prochains mois. Les États-Unis n’ont été officiellement informés du «mystérieux groupe de patients atteints de pneumonie» que le 31 décembre 2019.

Bien sûr, cela sera filé (et a été filé dans le passé) comme «Donald Trump ne savait et n’a rien fait», ce qui est un mensonge, puisque nous nous souvenons tous de la colère de Pelosi et des autres lorsque Trump a arrêté de voyager depuis la Chine, puis depuis l’Europe. , et leurs toutes premières affirmations selon lesquelles appeler le virus la grippe chinoise ou la grippe de Wuhan était raciste.

Redfield affirme que même son homologue du CDC chinois n’était pas pleinement conscient de l’ampleur du problème avant janvier 2020:

Et alors que le reste du monde a appris que les seuls cas initiaux de Covid-19 en Chine provenaient d’un marché humide à Wuhan, Redfield est convaincu que les preuves suggèrent que ce n’était tout simplement pas le cas. Selon Redfield, même son homologue du CDC chinois, le Dr George Gao, a d’abord été laissé dans l’ignorance de l’ampleur du problème jusqu’au début de janvier. Il a décrit un appel téléphonique privé qu’il a eu avec Gao début janvier 2020, lorsque Gao est devenu désemparé et a commencé à pleurer après avoir trouvé «beaucoup de cas» parmi des personnes qui n’étaient pas allées sur le marché humide. Gao, dit Redfield, «est arrivé à la conclusion que le chat était sorti du sac». Les taux de mortalité initiaux en Chine se situaient entre «5 et 10%», m’a dit Redfield. «Je pleurerais probablement aussi», a-t-il ajouté.

Redfield aborde l’allégation d’origine de la «soupe aux chauves-souris». En y repensant maintenant, l’histoire est tellement absurde qu’il est presque embarrassant que tant de gens y aient cru.

Jusqu’à présent, le mot officiel a été que cette pandémie a commencé lorsque le nouveau coronavirus a été introduit par une espèce intermédiaire ou est passé directement d’une chauve-souris à un humain…. Me rappelant que sa carrière a été passée en tant que virologue, il m’a dit: «Je ne crois pas que cela vienne d’une chauve-souris à un humain. Et à ce moment-là, le virus est venu à l’humain, est devenu l’un des virus les plus infectieux que nous connaissons dans l’humanité pour la transmission d’humain à humain … Normalement, lorsqu’un agent pathogène passe d’un zoo, pas à un humain, il faut un tandis que pour lui de comprendre comment devenir de plus en plus efficace dans la transmission d’humain à humain. Je ne pense tout simplement pas que cela ait un sens biologique.

Et, bien sûr, Wuhan est le siège de l’Institut de virologie de Wuhan et est connu pour ses travaux sur les coronavirus.

C’est mon opinion – et j’ai le droit d’avoir des opinions maintenant. Je suis d’avis que je pense toujours que l’étiologie la plus probable de ce pathogène à Wuhan provenait d’un laboratoire, vous savez, qui s’est échappé. D’autres personnes ne le croient pas. C’est très bien. La science finira par le comprendre. Il n’est pas rare que des pathogènes respiratoires sur lesquels on travaille dans un laboratoire affectent le travailleur du laboratoire.

Redfield n’attribue aucune intentionnalité à la libération du virus du laboratoire, mais dit encore une fois que le niveau de sophistication du virus tel qu’il est arrivé au monde n’était pas comme un virus qui provient de la nature.

«La plupart d’entre nous dans un laboratoire, lorsque nous essayons de développer un virus, nous essayons de le faire croître de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux, de mieux et de mieux afin que nous puissions faire des expériences et comprendre. C’est comme ça que je l’ai mis en place.

CNN minimise déjà les commentaires de Redfield, affirmant que l’OMS n’a pas confirmé ces affirmations et diffusant un extrait de la réponse de Fauci aux commentaires de Redfield. Même si c’est CNN, le spécial de dimanche soir semble être un incontournable.