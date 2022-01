Commentaires de Liverpool v Arsenal LIVE et nouvelles de l’équipe: les Reds reportent la demi-finale de la Coupe Carabao en raison de l’épidémie de COVID à Anfield

Liverpool et Arsenal s’affronteront lors du match aller de leur demi-finale de la Coupe Carabao la semaine prochaine après que les Reds ont été contraints de reporter l’affrontement aux Emirats.

Les deux clubs ont vu leurs équipes épuisées par les absences liées à la CAN, mais une épidémie de cas de COVID-19 dans l’équipe de Jurgen Klopp a conduit l’EFL à annuler le match de jeudi.

Mikel Arteta et Jurgen Klopp ont tous deux raté leurs matchs d’équipe le week-end dernier après des tests Covid positifs

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp et trois joueurs de l’équipe première ont raté le match nul 2-2 avec Chelsea après avoir renvoyé des tests positifs pour le coronavirus.

Les Reds devaient toujours se rendre dans le nord de Londres jeudi pour le match aller de la coupe, mais une augmentation des tests positifs – dont un du directeur adjoint Pep Lijnders – a entraîné un report.

Et le défi supplémentaire de la Coupe d’Afrique des Nations les a vus perdre plus de membres de l’équipe, y compris les deux

Liverpool v Arsenal: commentaire talkSPORT

Le match reprogrammé de la Coupe Carabao devrait avoir lieu le jeudi 13 janvier à Anfield et le coup d’envoi est prévu à 19h45.

Le match sera toujours en direct sur talkSPORT avec notre couverture à partir de 19h.

L’ordre des liens changeant signifie que le choc retour aux Emirats aura désormais lieu le 20 janvier.

Mais les six joueurs de Liverpool et d’Arsenal pour la Coupe d’Afrique des Nations ne seront toujours pas disponibles pour les deux matches.

Jota s’est montré en pleine forme devant le but de Liverpool contre Arsenal Liverpool v Arsenal: Actualités de l’équipe

Les Gunners sont privés de Thomas Partey, Nicolas Pepe, Mohamed Elneny et Pierre-Emerick Aubameyang en raison du devoir de la CAN.

Eddie Nketiah est peut-être maintenant en ligne pour revenir après un test Covid positif, tandis que Gabriel peut jouer au match aller car il purgera son interdiction d’un match pour son carton rouge contre Man City au troisième tour de la FA Cup contre Nottingham Forest.

Quant à Liverpool, Klopp devrait être de retour en pirogue avec Alisson Becker, Roberto Firmino et Joel Matip également en forme après la quarantaine.

Le début de la CAN a vu leur liste d’absents augmenter de trois cependant avec Mohamed Salah, Sadio Mane et Naby Keita tous au Cameroun.

Thiago Alcantara pourrait revenir de blessure, mais les joueurs de l’équipe Takumi Minamino et Divock Origi restent dubitatifs.

Nat Phillips et Harvey Elliott sont tous deux des absents de longue durée tandis qu’Andy Robertson peut revenir de sa suspension de trois matchs.

Salah est le meilleur buteur de la Premier League mais ne sera pas disponible pour les deux matches contre Arsenal Arsenal vs Liverpool : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, est convaincu que les Reds ont la puissance de feu en attaque pour compenser la perte des tireurs en chef Mane et Salah.

« Vous pouvez essayer de le planifier mais vous ne pouvez jamais le préparer », a déclaré Lijnders après le match nul 2-2 contre Chelsea.

«Ce n’est pas un souci car nous avons confiance dans les garçons que nous avons et quelques garçons reviennent également.

« Nous savons que certains joueurs peuvent également jouer plus offensivement, ils ont joué au milieu de terrain mais ils peuvent aussi jouer plus offensivement. »