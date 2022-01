Commentaires de Molly-Mae Hague provoquant la colère

Molly-Mae fait face à des réactions négatives sur Twitter pour des commentaires « privilégiés » et déclarant « que si vous voulez quelque chose d’assez, vous pouvez y parvenir », après la diffusion de clips d’une récente apparition de podcast.

Dans la vidéo, Molly-Mae dit ce qui suit : « On vous donne une vie et c’est à vous de décider ce que vous en faites. Vous pouvez littéralement aller dans n’importe quelle direction. Quand j’en ai parlé dans le passé, j’ai été un peu critiqué, avec des gens disant « c’est facile pour vous de dire cela parce que vous n’avez pas grandi dans la pauvreté, alors pour vous de rester assis là et de dire que nous avons tous les mêmes 24 heures par jour ne sont pas corrects.’ Mais, techniquement, ce que je dis est correct. Nous faisons.

«Je comprends que nous avons tous des antécédents différents et que nous avons tous été élevés de différentes manières et que nous avons des situations financières différentes, mais je pense que si vous voulez assez quelque chose, vous pouvez y parvenir. Cela dépend simplement de la longueur que vous voulez parcourir pour arriver là où vous voulez être à l’avenir. Et j’irai jusqu’au bout. J’ai travaillé d’arrache-pied pour en arriver là où je suis maintenant.

« C’est pourquoi la culture d’influence doit s’arrêter »

Les commentaires ont irrité de nombreuses personnes sur Twitter, sa position sur la clé pour atteindre le type de richesse qu’elle a acquise étant simplement de sortir et de l’obtenir et l’opinion que le terrain de jeu est le même pour tous. « Parce que ce n’est pas comme si la plupart d’entre nous travaillaient plus de 40 heures par semaine pour gagner moins d’un dixième de ce qu’elle gagne simplement parce qu’elle passait à la télé. C’est dur de travailler ? Je ne pense pas », a déclaré un utilisateur de Twitter.

Les commentaires ont suscité des critiques plus continues de la culture des influenceurs dans son ensemble, beaucoup critiquant l’affirmation de Molly-Mae selon laquelle « s’en foutre » est complètement déconnectée et ne reflète pas le travail acharné de ceux qui sont dans une position moins privilégiée qu’elle. – qui n’a pas obtenu d’énormes contrats de marque après avoir participé à l’une des plus grandes émissions de télévision du pays.

« Je respecterais davantage cette réponse s’il y avait une reconnaissance de privilège – il suffit de la posséder »

Le manque de conscience de soi sur le podcast de Molly-Mae sur la voie de son succès a fait face à une réaction particulièrement accablante. « Une personne de la classe moyenne qui a fait carrière en étant jolie, en posant dans la rue avec des survêtements de couleur crème et le travail sous-payé des ouvriers d’usine pense qu’elle sait que si vous « travaillez plus dur », vous surmonterez la pauvreté et lutterez. S’il vous plaît, arrêtez de rendre célèbres les gens stupides, je vous en prie. A déclaré @jxeker sur Twitter.

Un autre a déclaré : « Vous n’êtes pas né dans la pauvreté, vous avez eu la chance d’avoir un soutien financier en grandissant, puis la chance d’être choisi pour participer à une émission de télévision nationale. Jambe après jambe. « Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée » – nous n’avons pas tous les mêmes 24 ans. »

L’onglet a approché Molly-Mae pour commentaires.

Crédit image en vedette @mollymae.

