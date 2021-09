Commentaires de Porto vs Liverpool LIVE et nouvelles de l’équipe: les Reds envisagent une deuxième victoire dans le groupe B de la Ligue des champions

in

Liverpool espère poursuivre sa superbe forme à l’Estadio do Dragao lorsqu’il affrontera Porto ce soir.

Les Reds ont maintenant été tirés contre les Dragons lors de trois de leurs cinq dernières campagnes en Ligue des champions.

Liverpool affronte Porto en Ligue des champions ce soir

Et l’équipe de Jurgen Klopp espère remporter trois victoires sur trois au Portugal, après avoir battu Porto 5-0 et 4-1 à l’extérieur ces dernières années.

Mais Liverpool sera également soucieux d’éviter une erreur contre l’équipe de Sergio Conceicao après avoir été tenu en échec 3-3 à Brentford samedi.

Les géants de la Premier League mènent actuellement le groupe B avec trois points après avoir battu l’AC Milan 3-2 à Anfield.

Porto, quant à lui, est à la recherche de sa première victoire après un match nul et vierge contre l’Atletico Madrid les a laissés sur un seul point.

Porto v Liverpool: commentaire talkSPORT

Le choc du Groupe B de la Ligue des Champions aura lieu le mardi 28 septembre et débutera à 20h.

Le commentaire du voyage de Liverpool à Porto viendra de Ian Danter et de l’ancien défenseur anglais Stuart Pearce.

Une couverture complète sera en direct sur talkSPORT 2 avec une préparation d’avant-match à partir de 19h tandis que talkSPORT.com vous apportera les dernières nouvelles via notre blog en direct.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Salah a marqué un 100e but historique pour Liverpool ce week-end Porto-Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes sont privés de Chancel Mbemba, suspendu, après que le défenseur ait écopé d’un carton rouge tardif lors du match nul avec l’Atletico.

Porto pourrait également manquer l’influent Pepe après que l’entraîneur du club Conceicao a révélé que le vétéran, 38 ans, était incertain en raison d’une blessure.

L’ancienne star du Real Madrid a raté l’entraînement lundi et sera évaluée avant le match de ce soir.

Liverpool, quant à lui, a été stimulé par le retour de Naby Keita après s’être blessé au pied lors de la victoire de la Coupe Carabao à Norwich.

Le milieu de terrain a raté le voyage à Londres pour affronter Brentford avec son dernier coup, mais Klopp a révélé qu’il voyagerait avec les Reds.

Liverpool n’a aucun autre problème de blessure avec Thiago Alcantara et Harvey Elliott déjà exclus avec des blessures plus graves.

Liverpool a été boosté par le retour de blessure de Naby Keita Qu’est-ce qui a été dit ?

Klopp a insisté sur le fait que l’affichage défensif de Liverpool lors du match nul 3-3 contre Brentford n’est pas une préoccupation avant un retour en Ligue des champions.

Il a déclaré : « Nous n’avons pas défendu à notre plus haut niveau, nous devons donc nous améliorer.

“Nous ne rendons pas ces choses plus grandes qu’elles ne le sont, mais vous devez montrer une réaction.”

Conceicao a déclaré : « C’est toujours difficile de jouer contre Liverpool. Les deux fois où nous avons joué contre eux, ils étaient finalistes et cela prouve leur force.

« L’identité de Liverpool, comme la nôtre, n’a pas changé. Nous affrontons un adversaire qui, pour moi, à certains moments du match, est la meilleure équipe du monde.

