Commentaires des pilotes sur les changements de configuration du circuit de Yas Marina

Alors que le Grand Prix d’Abu Dhabi a lieu depuis 2009, cette année, le circuit de Yas Marina a été peaufiné avant la confrontation pour le titre mondial de Formule 1 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Bien avant que quiconque ait pu imaginer un tel scénario, les prétendants arrivant pour la dernière course de la saison à égalité de points, les propriétaires de Yas Marina ont décidé que la piste devait être revitalisée, rendue plus racée. Ce qu’ils ont proposé, c’est un circuit beaucoup plus rapide et fluide, avec des fois une douzaine de secondes par tour plus rapide qu’auparavant.

Alors que la plupart des pilotes ont salué les changements comme des améliorations, plusieurs ne sont pas sûrs que cela se traduira par des courses plus serrées, ce qui était l’objectif principal de la modification de la piste en premier lieu. La course de dimanche sera révélatrice.

Voici ce que les pilotes avaient à dire après la première journée d’essais sur le nouveau circuit de Yas Marina :

Lewis Hamilton: « J’aime les changements qu’ils ont apportés à la piste ; cela l’a rendu fluide et plus agréable.

Max Verstappen: « J’aime le nouveau tracé de la piste, c’est plus amusant à piloter avec les virages les plus rapides, surtout dans le dernier secteur.

Sergio Perez: « Je ne sais pas à quel point la piste s’est améliorée depuis l’an dernier. C’est toujours agréable à piloter, mais il y a des points d’interrogation pour moi quant à savoir si cela a amélioré la course.

Valtteri Bottas: « La piste est meilleure qu’avant avec plus de fluidité et des opportunités de dépassement accrues. »

Fernando Alonso: « J’ai aimé les changements de piste là-bas. »

Daniel Ricciardo: « Une nouvelle mise en page et de nouveaux coins à apprendre, que j’ai apprécié.

Lando Norris: « C’est aussi agréable de piloter le nouveau circuit, il y a pas mal de différences – à la fois dans le tracé mais aussi dans le comportement des pneus. C’est autre chose à laquelle s’habituer.

Charles Leclerc: « J’aime bien le nouveau tracé et c’était agréable à piloter. Les modifications semblent faciliter le suivi des voitures devant, donc cela semble être une mise à jour positive de la piste. »

Sebastian vettel: « Le nouveau tracé du circuit est plus rapide et plus excitant à piloter. Je pense que certains des virages les plus faibles ont été remplacés par des virages plus forts – le point culminant étant le nouveau virage 9 incliné. »

Balade de Lance: « C’était bien de découvrir le nouveau tracé du circuit de Yas Marina. Il est définitivement plus rapide et a plus de fluidité, ce qui le rend cool et amusant à conduire.

Kimi raikkonen: « C’était intéressant d’essayer la piste après les modifications. Faire des changements, c’est bien et je peux voir pourquoi ils ont été faits, mais je ne sais pas si les dépassements seront plus faciles.

Antonio Giovinazzi: « Le nouveau tracé de la piste est plutôt sympa, c’est plus amusant à piloter car ils remplacent les chicanes lentes, qui n’étaient pas très amusantes dans ces voitures, par des virages rapides. Je ne sais pas si cela aidera beaucoup pour les dépassements, mais c’est beaucoup plus rapide.

Pierre Gasly: « Le tracé est vraiment différent, on dirait une nouvelle piste avec beaucoup plus de virages à grande vitesse, donc c’est vraiment cool.

Yuki Tsunoda: « J’apprécie vraiment le nouveau tracé de ce circuit.

Georges Russel: « C’était intéressant d’essayer les changements de circuit et je dois dire que je les ai aimés. La piste est maintenant plus rapide et fluide et donc plus agréable à piloter.

Nicolas Latifi: « La piste est définitivement meilleure et amusante à conduire et a une meilleure fluidité. Je pense que cela aidera aussi pour la course.

Mick Schumacher: « La piste est un peu différente d’avant mais en général elle n’a pas beaucoup changé. Il a la même philosophie en termes d’approche de certains virages, bien qu’évidemment le virage lui-même soit très différent.

Nikita Mazepin: « J’ai adoré Abu Dhabi tel qu’il était, il y avait 21 virages de ce que je crois, et maintenant il en a 16 donc c’est une piste un peu plus courte que j’aime mais néanmoins je pense que c’est une bonne piste.

