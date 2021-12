Commentaires du co-créateur Xbox sur la toxicité du Xbox Live

Le co-créateur de Xbox, Seamus Blackley, a répondu à une vidéo virale d’une joueuse victime d’abus, déclarant que ce type de comportement toxique « doit être mis en évidence et arrêté ».

Dans la vidéo originale publiée par le streamer Grenade Queen, elle reçoit des abus en jouant un match perdant de Halo infini, dont une grande partie lui est destinée uniquement parce qu’elle est une femme. C’est une vidéo qui a clairement attristé l’un des créateurs du service en ligne de Xbox, qui s’est adressé à Twitter pour partager sa déception.

« Ce n’était pas l’avenir du Xbox Live que nous imaginions. En tant que communauté et avec l’aide de Microsoft, cela doit être mis en évidence et arrêté. Il faudra un travail d’équipe entre les joueurs, les développeurs et les fabricants de consoles pour changer cela et il est temps. Il est plus que temps.

Comme l’attestera toute personne ayant grandi à l’ère de la Xbox 360, les comportements toxiques et les abus ne sont pas nouveaux pour Xbox Live. Heureusement, c’est aussi un fait que Blackley continue de reconnaître

« Je sais que ce n’est pas nouveau. Je sais que tu es en colère parce que rien n’a été fait depuis longtemps. Vous avez raison. Cela ne me motive que plus. Il est possible de nettoyer ces environnements. Faisons-le. »

Les jeux vidéo sont appréciés par plus de gens que jamais, avec des chiffres récents indiquant qu’un peu moins de la moitié des joueurs sont des femmes. Il est encourageant de voir un nom très médiatisé encourager Microsoft à faire plus pour résoudre un problème de si longue date, mais il est révélateur que la toxicité des jeux en ligne soit devenue monnaie courante au sein de certaines communautés de joueurs.

Bien sûr, ce n’est pas un problème isolé sur Xbox Live, avec toutes sortes d’espaces de jeu en ligne en proie au harcèlement. En fin de compte, les jeux vidéo sont un endroit où les gens s’échappent pour quitter le monde réel, passer du temps avec des amis et se divertir. Depuis la pandémie et les blocages mondiaux, les mondes virtuels sont devenus encore plus cruciaux pour beaucoup de gens, offrant un refuge pendant les périodes difficiles. Faisons tous notre part pour rendre ces espaces plus sûrs et plus agréables. Si vous êtes témoin d’abus ou de harcèlement en ligne, vous pouvez aider en signalant les utilisateurs toxiques et en appelant les gens dans les discussions publiques.