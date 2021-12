Commentaires en direct de RB Leipzig contre Manchester City et équipes confirmées: De Bruyne et Grealish commencent la rencontre de la Ligue des champions

Manchester City cherchera à terminer son parcours en phase de groupes de la Ligue des champions en beauté lorsqu’il se rendra en Allemagne pour affronter le RB Leipzig cette semaine.

L’équipe de Pep Guardiola est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur du Groupe A après une victoire 2-1 sur le Paris Saint-Germain le mois dernier.

.

De Bruyne n’a pas figuré autant qu’il l’aurait souhaité Betting Special – Obtenez Divock Origi pour marquer deux ou plus à 16/1

Et City peut donc se permettre de reposer un certain nombre de leurs stars clés et donner aux jeunes de précieuses minutes pour le choc à huis clos.

RB Leipzig v Man City : date et heure du coup d’envoi

Ce choc du groupe A aura lieu le mardi 7 décembre.

Il se tiendra à la Red Bull Arena de Leipzig avec un coup d’envoi au Royaume-Uni à 17h45.

City a remporté le match retour 6-3 en septembre, Jack Grealish marquant son tout premier but en Ligue des champions lors de son premier départ dans la compétition.

RB Leipzig v Man City: commentaire talkSPORT

Ce match sera diffusé sur talkSPORT 2 avec une couverture à partir de 17h30.

Les commentaires viendront de Joe Shennan et de l’ancien défenseur de Manchester City Danny Mills.

La couverture du choc du Real Madrid avec l’Inter Milan suivra ensuite la fin de ce match sur talkSPORT 2.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

L’éclat de Bernado Silva signifie que l’absence de De Bruyne ne se fait pas trop ressentir RB Leipzig v Man City: équipes confirmées

RB Leipzig : Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Gvardiol, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Szoboszlai, Forsberg, Andre Silva.

Sous-titres : Simakan, Adams, Brobbey, Moriba, Martinez, Bonnah, Henrichs.

Man City : Steffen, Walker, Stones, Ake, Zinchenko, Gundogan, Fernandinho, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Foden.

Sous-titres : Dias, Sterling, Ederson, Carson, Egan-Riley, Palmer, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand.

Arbitre : Sandro Schärer

getty

Grealish n’a pas encore vraiment livré pour son nouveau club RB Leipzig contre Man City : qu’est-ce qui a été dit ?

Guardiola a défendu la forme de Kevin De Bruyne cette saison après avoir révélé que le Belge débutera contre Leipzig après son retour du coronavirus.

Il a déclaré: «Kevin grandissait dans sa condition physique et puis il a eu le revers.

« Les personnes qui ont souffert du coronavirus, après qu’elles se sentent vides. Pas à pas, il jouera les minutes. Demain, il commencera.

« Kevin a joué la saison depuis le début. Il est arrivé d’Euros et la saison dernière, pas en bon état et a ensuite eu le coronavirus.

«Nous l’avons récupéré, luttant pour une position comme tout le monde. Il n’a rien à me montrer, juste pour montrer qu’il est de retour et lui-même.

« Fais ce qu’il peut faire ces cinq dernières années. Il est tellement nécessaire pour l’équipe. Bernardo et Gundogan le savent, il faut être bon pendant 90 minutes.