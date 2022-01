Commentaires en direct de Tottenham contre Morecambe et nouvelles de l’équipe: Antonio Conte sans Harry Kane et Son Heung-min pour le match du troisième tour de la FA Cup

Tottenham lance sa campagne de FA Cup en accueillant Morecambe dans le nord de Londres.

L’équipe d’Antonio Conte espère mettre fin à sa longue sécheresse de trophées cette saison et espère qu’une victoire sur l’équipe de League One pourra les mettre sur la bonne voie.

Morecambe espère obtenir un énorme bouleversement

Les Spurs ont montré des signes de reprise sous Conte et se retrouvent à la sixième place du classement et sauront que la victoire en coupe peut maintenir cet élan.

Pour Morecambe, c’est une sorte d’élan libre et ils espèrent donc provoquer le bouleversement du week-end.

Tottenham contre Morecambe : date et heure

Le match du troisième tour de la FA Cup aura lieu le dimanche 9 janvier au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Le coup d’envoi est prévu à 14 heures, heure du Royaume-Uni.

Les vainqueurs de l’affrontement rentreront directement dans le chapeau pour le tirage au sort du quatrième tour qui aura lieu dimanche après-midi.

Harry Kane devrait se reposer contre Morecambe Tottenham v Morecambe: couverture talkSPORT

La couverture du choc de la FA Cup sera diffusée en direct sur talkSPORT 2 ce week-end.

La construction commencera à 13 heures dimanche après-midi avec des commentaires de Ian Danter et de l’ancien attaquant de Tottenham Clive Allen.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Chaîne 731Tottenham contre Morecambe : nouvelles de l’équipe

Les Spurs pourraient laisser Harry Kane au repos pour le choc du troisième tour de la FA Cup contre Morecambe.

Son Heung-min, Cristian Romero et Steven Bergwijn sont tous sur le point de manquer, mais Eric Dier et Ryan Sessegnon pourraient être en lice.

Pour les visiteurs, Cole Stockton devrait être disponible pour le choc.

Son Heung-min sera absent pendant deux semaines en raison d’une blessure Tottenham contre Morecambe : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron des Spurs, Antonio Conte, a déclaré: «Je pense que ce match pourrait être une bonne occasion de faire des rotations et de donner des chances aux joueurs qui n’ont pas autant joué lors de la dernière période.

« Mais comme vous le savez très bien, la FA Cup est une compétition importante et nous voulons essayer de passer à l’étape suivante et il sera important pour nous de gagner le match. »

Le patron de Morecambe, Stephen Robinson, a déclaré: «J’ai été impliqué dans de grands matchs, des finales de coupe en Écosse, donc il se classe là-haut.

« C’est quelque chose que j’attends avec impatience. Antonio (Conte, patron des Spurs) est un top manager.

« Il a été là, il l’a fait et a réussi au plus haut niveau, c’est donc un jeu que je vais apprécier. »

