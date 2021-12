Commentaires en direct du Real Madrid contre l’Inter Milan et actualités de l’équipe: l’équipe de Carlo Ancelotti espère terminer en tête du groupe D sans Karim Benzema ou Gareth Bale

Le Real Madrid et l’Inter Milan se disputeront la suprématie du groupe A au Bernabeu en Ligue des champions mardi soir.

Les deux équipes se sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition, mais la première place et théoriquement un match des huitièmes de finale plus favorable est toujours à gagner.

Benzema a été exceptionnel pour Madrid et la France cette année

Los Blancos sont actuellement en tête du groupe A, avec deux points d’avance sur l’Inter, deuxième, mais sont aux prises avec plusieurs blessures clés.

Les deux équipes entrent dans le match dans une forme formidable, avec Madrid sur une série de huit victoires consécutives tandis que les Nerazzurri ont remporté cinq victoires successives.

Real Madrid v Inter Milan : Date et heure du coup d’envoi

Ce choc du Groupe D aura lieu le mardi 7 décembre.

Il se tiendra au Bernabeu à Madrid, en Espagne, avec une heure de coup d’envoi au Royaume-Uni à 20 heures.

Madrid a remporté le match retour à San Siro 1-0 en septembre lors de la première journée, Rodrygo marquant un but vainqueur à la dernière minute.

Real Madrid v Inter Milan: commentaire talkSPORT

Ce match sera diffusé sur talkSPORT 2 avec une couverture commençant à 20 heures immédiatement après le choc de Manchester City avec RB Leipzig.

Les commentaires viendront de Ian Danter et de l’ancien attaquant de la République d’Irlande David Connolly.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Vinicius Jr. a été dans une forme exceptionnelle pour Madrid jusqu’à présent cette saison Real Madrid v Inter Milan: Nouvelles de l’équipe

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Jovic, Vinicius Junior.

Sous-titres : Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Marcelo, Lunin, Valverde, Lucas, Isco, Mariano, Camavinga, Fuidias.

Inter Milan : Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Martinez, Dzeko.

Sous-titres : Zanotti, Gagliardini, de Vrij, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Cordaz, Vidal, Dimarco, Radu.

Arbitre : Félix Brych

L’attaquant de l’Inter Dzeko a comblé le vide laissé par la sortie de Romelu Lukaku Real Madrid contre Inter Milan : qu’est-ce qui a été dit ?

Carlo Ancelotti a exprimé l’importance de sceller la première place du groupe ce soir lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Il a déclaré : « Je ne peux pas dire si nous sommes favoris ou non. Je peux vous dire que nous allons rivaliser avec toutes ces équipes grâce à la qualité que nous avons.

« C’est tout, alors nous devons attendre et voir car si vous voulez gagner cette compétition, vous devez jouer contre les meilleures équipes du monde.

« Si votre objectif est d’aller jusqu’au bout dans cette compétition, cela ne fait pas beaucoup de différence si vous rencontrez une équipe forte ou pas en huitièmes de finale ou en quarts de finale, vous devez concourir.

« Je ne sais pas si nous allons gagner ou pas, mais nous allons concourir ».

Ancelotti a ajouté : « Nous jouons contre une équipe qui joue très bien et ensuite nous jouons pour la première place, c’est important.

« Troisièmement, nous jouons à domicile avec nos fans.

« Ce sont trois raisons importantes de regarder le match qui, je pense, sera intéressant ».