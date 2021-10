Commentaires sur la bêta ouverte de Battlefield 2042 Devs Talk, changements de lancement

C’est dans le jeu. Image : DÉS

La version bêta ouverte de Battlefield 2042 était chaotique, boguée et assez limitée compte tenu de la portée du dernier jeu de la longue série de tirs. Pour le développeur DICE, la version bêta était une chose de plus : une expérience d’apprentissage. Dans un article publié hier, les développeurs de Battlefield 2042 présentent cinq nouveaux spécialistes et une multitude de mises à jour et d’améliorations à venir pour le jeu à temps pour son lancement le 19 novembre.

Tout d’abord, il est important de noter qu’une bêta ouverte pour un jeu comme Battlefield 2042 n’est généralement pas indicative de la façon dont le jeu final va se jouer. La version présentée dans le test bêta était obsolète avant même sa mise en ligne. Comme les développeurs l’expliquent, ils utilisent la version la plus stable possible pour créer le test bêta, ce qui peut signifier une version obsolète de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les développeurs appellent cela le branchement.

Le branchement nous permet de supprimer tous les systèmes, contenus et mécanismes inutiles qui sont encore sous diverses formes de test, et de peaufiner ce que vous entendez parfois appeler une tranche verticale du jeu. Nous travaillons dur pour l’optimiser, éliminer les bogues critiques et rechercher une compatibilité et des performances maximales sur du matériel connu. En supprimant d’autres contenus et systèmes, nous supprimons les conflits potentiels qui permettent aux choses de fonctionner de la meilleure manière possible.

Pendant que les joueurs testent, le développement se poursuit, des modifications sont apportées et des fonctionnalités prévues pour la version finale sont ajoutées. Des fonctionnalités manquantes telles que la communication d’équipe, les données ping et la possibilité de déterminer plus facilement qui est un ami et qui est un ennemi ? Ceux-là arrivent. Ils n’ont tout simplement pas été implémentés dans la version bêta ouverte.

Les joueurs qui ont estimé que la sélection de spécialistes dans le test bêta limitait les opportunités de travail d’équipe devraient être heureux de savoir qu’il y a un tout nouvel ensemble de soldats en route, y compris Emma « Sundance » Rosier et son incroyable wingsuit. Découvrez les cinq nouveaux spécialistes dans la vidéo ci-dessous.

Une version bêta ouverte à l’échelle de Battlefield 2042 donne également aux développeurs des informations précieuses sur les performances des serveurs de jeu. Par exemple, de nombreux joueurs se sont retrouvés appariés sur des serveurs peuplés principalement de robots au lieu d’autres humains. La version bêta a donné à DICE la possibilité de retracer la cause du problème et de le résoudre. Même chose avec le matchmaking associant des joueurs dans différentes régions ou avec des pings élevés désagréables. Les bêtas aident à identifier des problèmes comme ceux-ci.

Certaines fonctionnalités présentes dans le jeu principal ont été complètement désactivées pour le test bêta. Bien qu’il y ait eu un raccourci clavier pour ouvrir une grande carte, cela n’a rien fait. Dans la version finale, il ouvrira une grande carte donnant aux joueurs la configuration du terrain.

S’il y a un endroit où tu dois aller. Je suis celui que tu dois savoir. Je suis la carte.Capture d’écran : DICE

Commorose, le système qui permet aux joueurs d’afficher un menu pour communiquer rapidement avec leurs coéquipiers, a également été désactivé pour la bêta ouverte. Ce n’est pas que le système de communication n’allait pas être dans le jeu, ce n’était tout simplement pas dans la version bêta. Voici une petite vidéo du système en action.

Essentiellement, s’il y a une fonctionnalité que vous vous attendiez à trouver dans un jeu Battlefield qui n’était pas dans le jeu Battlefield 2042, il y a de fortes chances qu’elle soit là lors de la sortie du jeu le mois prochain. Des chargements entièrement personnalisables, la possibilité de mieux déterminer quels joueurs font partie de votre équipe et ceux qui veulent votre mort, une meilleure communication d’équipe, des indicateurs d’interface utilisateur indiquant qui a besoin de soins, des invitations d’équipe multiplateformes et même une communication voix sur IP, tout va être là.

Consultez l’article sur le site Battlefield 2042 pour un compte rendu complet de ce qui s’en vient, de ce qui s’améliore et de ce qui change complètement en fonction des commentaires de la version bêta. C’est agréable de voir les développeurs être proactifs concernant les préoccupations des joueurs tout en rappelant aux joueurs à quoi ressemble réellement un test bêta.