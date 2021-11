Commentaires surprenants de Kyle Rittenhouse à Tucker Carlson – RedState

Tucker Carlson a suivi le procès de Rittenhouse, parlé avec Kyle Rittenhouse et recueilli ses commentaires. Nous en avons parlé ici. Tucker va avoir cette interview exclusive ce soir.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Rittenhouse a été déclaré non coupable des cinq chefs d’accusation restants. Rittenhouse et sa famille étaient juste submergés par l’émotion et il s’est même effondré à la fin de la lecture des verdicts.

Mais je voulais commenter certains des clips de l’interview qui ont été publiés parce qu’il fait des commentaires que l’on pourrait trouver surprenants après ce qu’il a vécu.

« Cette affaire n’a rien à voir avec la race. Cela n’a jamais rien à voir avec la race. Cela avait à voir avec le droit à l’autodéfense », a déclaré Rittenhouse.

Kyle Rittenhouse : « Cette affaire n'a rien à voir avec la race. »

Rittenhouse a en fait déclaré qu’il soutenait le mouvement BLM. « Je ne suis pas raciste. Je soutiens le mouvement BLM », a déclaré Rittenhouse. « Je soutiens la manifestation pacifique », a-t-il déclaré à Carlson. « Je crois qu’il faut du changement. Je crois qu’il y a beaucoup d’inconduite de poursuites, pas seulement dans mon cas, mais dans d’autres cas. C’est juste incroyable de voir à quel point un procureur peut profiter de quelqu’un.

Maintenant, on pourrait se demander après tout ce qu’il a traversé pourquoi il dirait cela. Je comprends. Il dit qu’il soutient l’idéal qu’il pense que les gens veulent : un traitement équitable. Et qui saurait mieux que lui à quel point les poursuites peuvent être injustes ? Car même s’il est allé à Kenosha pour aider pendant les émeutes, il ne connaît pas forcément toute l’histoire du BLM et de quoi il s’agit. Contrairement au suprémaciste blanc fou sous lequel il a été décrit, il aidait également les gens de BLM à donner les premiers soins cette nuit-là. Cela montre à quel point le récit libéral selon lequel il était en quelque sorte une « milice de droite » est faux. S’il l’avait été, il ne ferait pas ce commentaire maintenant. Bien que cela semble étrange qu’il dise qu’il soutenait le BLM, étant donné qu’il a été attaqué par des partisans du BLM, cela ne signifie pas qu’il comprend tout le récit politique derrière eux. Il a 18 ans.

Rittenhouse vient également de traverser une année entière de libéraux le traitant de raciste et/ou de suprémaciste blanc, dont Joe Biden. Il est donc également évident qu’il voulait clarifier cela.

Rittenhouse a poursuivi en expliquant qu’il estimait que c’était le droit à la légitime défense qui faisait l’objet d’un procès. Il a déclaré que s’il était reconnu coupable, personne n’aurait jamais le privilège de protéger sa vie contre les agresseurs.

« Ce n'était pas Kyle Rittenhouse en procès dans le Wisconsin. C'était le droit à la légitime défense lors d'un procès.

Absolument, surtout quand il y avait une vidéo aussi claire de lui en train d’être attaqué. Pourtant, encore, l’accusation a menti sur l’affaire et a tenté de tromper le jury. Les libéraux dans les médias mentent encore sur les faits, comme je l’ai signalé hier, même après le verdict.

Rittenhouse a également partagé ce qu’il ressentait lorsqu’il a été attaqué.

Kyle Rittenhouse.

« Je dis à tout le monde ce qui s’est passé », a-t-il déclaré. « J’ai dit que je devais le faire. Je viens d’être attaqué. J’avais le vertige. Je vomissais. Je ne pouvais pas respirer.

C’est de cela qu’il s’agissait – pas de politique, mais de ce gamin qui essaie de sauver sa propre vie. Les gens ont voulu pousser un récit politique sur Rittenhouse. Mais peut-être qu’enfin, avec ce verdict de non-culpabilité, il pourra reprendre sa vie en main.