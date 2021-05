Commentaires très maladroits du prince Harry en 2017 sur Charles découvert par un expert de la famille royale | Royal | Nouvelles

Un expert royal a souligné l’éloge précédent du duc de Sussex envers le prince de Galles, un autre commentateur notant le changement de ton “remarquable” depuis. L’auteur royal Robert Jobson s’est rendu sur Twitter pour partager une citation d’un documentaire de la BBC de 2017 dans lequel Harry rendait hommage à son père.

Le duc a déclaré que Charles était là pour lui et le prince William lorsque leur mère, la princesse Diana, est décédée et “a essayé de faire de son mieux”.

Le commentateur royal Richard Eden a commenté le tweet de M. Jobson: “Oui, un changement remarquable dans l’attitude de Harry.”

Il y a à peine quatre ans, Harry – qui a quitté ses fonctions royales a déménagé en Californie avec Meghan Markle – a fait l’éloge de Charles dans le documentaire de la BBC Diana, 7 Days.

Il a dit: «L’une des choses les plus difficiles à faire pour un parent est de dire à vos enfants que votre autre parent est décédé.

«Comment tu gères ça, je ne sais pas.

«Mais il était là pour nous. Il était celui qui restait sur deux. Et il a essayé de faire de son mieux et de s’assurer que nous étions protégés et pris en charge.

“Mais il traversait également le même processus de deuil.”

Cependant, Harry a depuis changé de ton et s’en est pris à son père dans une série d’entretiens récents.

LIRE LA SUITE: Les attaques d’Harry laissent la reine et Charles “ étonnés ” – la confiance au bord

Et lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert plus tôt ce mois-ci, Harry a semblé suggérer que Charles, la reine et le regretté prince Philip avaient tous échoué en tant que parents.

Le duc a dit qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance génétiques» pour le bien de ses propres enfants.

Il a dit de Charles: “Il m’a traité de la façon dont il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?”

Harry a également fustigé l’héritier du trône dans son interview télévisée avec Meghan, diffusée en mars.

L’homme de 36 ans s’est plaint que son père de 72 ans avait cessé de prendre ses appels et l’avait interrompu financièrement après Megxit.

C’était l’une des nombreuses affirmations explosives que les Sussex ont faites à propos de la famille royale dans l’interview controversée.

La famille royale se préparera probablement à de nouveaux coups avec Harry sur le point de se réunir avec Winfrey pour “approfondir” les histoires de santé mentale explorées dans leur série Apple TV.

Le duo se joindra à des participants et à des experts pour animer une «discussion ouverte» intitulée The Me You Can’t See: A Path Forward, qui sera diffusée demain.

Harry et l’ancienne actrice Meghan vivent dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito après avoir quitté la famille royale en mars 2020.