[COMMENTARY] 21 républicains de la Chambre votent contre la médaille d’or du Congrès pour les héros du 6 janvier ⋆ 10z viral

Cinq mois après l’insurrection du 6 janvier, la Chambre et le Sénat sont parvenus à un accord qui attribuera la Médaille d’or du Congrès aux officiers qui ont défendu le Capitole.

Le vote final à la Chambre mardi était de 406-21, car 21 républicains de la Chambre ont refusé de soutenir la législation, le dernier rappel que les membres du Congrès ne peuvent toujours pas s’entendre sur les faits de l’émeute meurtrière de Capitol Hill.

WASHINGTON, DC – 06 JANVIER: Une foule pro-Trump entre dans le Capitole après y avoir fait irruption le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Une foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole, brisant des fenêtres et affrontant des policiers. Les partisans de Trump se sont réunis aujourd’hui dans la capitale nationale pour protester contre la ratification de la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral sur le président Trump aux élections de 2020. (Photo de Jon Cherry/.)

La Chambre et le Sénat avaient adopté leurs propres résolutions pour décerner les médailles, mais les textes législatifs initiaux variaient. Les projets de loi révisés attribueront désormais trois médailles – une à l’ensemble de la police du Capitole des États-Unis et une au département de la police métropolitaine, « afin que les sacrifices des officiers tombés au combat et de leurs familles, et les contributions des autres organismes chargés de l’application des lois qui ont répondu du devoir le 6 janvier 2021, peut être reconnu et honoré en temps opportun.

Les 21 sont tous les mêmes républicains qui ont voté contre la certification de l’élection ainsi que la création d’une commission bipartite du 6 janvier, ce qui n’est pas suspect ou quoi que ce soit.

Jody Hice (R-GA)

Mary Miller (R-IL)

Barry Moore (R-AL)

Thomas Massie (R-KY)

Michael Cloud (R-TX)

Andrew Clyde (R-GA)

Greg Steube (R-FL)

John Rose (R-TN)

Bob Bon (R-VA)

Andy Harris (D-MD) 3/3 – MeidasTouch.com (@MeidasTouch) 15 juin 2021

Le nombre de républicains de la Chambre votant contre le projet de loi a presque doublé depuis la première version du projet de loi présentée à la Chambre, le vote lors de l’adoption du projet de loi par la Chambre en mars étant de 413-12. Le représentant républicain Lance Gooden du Texas a été le seul membre du GOP à voter non en mars et à changer son vote pour oui cette fois-ci.

Breaking: House adopte le projet de loi attribuant la médaille d’or du Congrès à la police du Capitole des États-Unis et à la police de DC Metro, 406-21. Vingt et un républicains ne soutiennent littéralement pas le bleu. – Hugo Lowell (@hugolowell) 15 juin 2021

En février, le Sénat a voté à l’unanimité l’attribution d’une médaille d’or du Congrès à l’officier Eugene Goodman, qui a conduit à lui seul une foule d’insurrectionnels loin de la chambre du Sénat quelques minutes avant que les portes de la chambre ne soient scellées avec des sénateurs toujours à l’intérieur. Mais la version maison de la législation a choisi d’attribuer la médaille à l’ensemble des forces de police plutôt que de choisir un individu pour la médaille.

Les 21 républicains qui ont voté contre le projet de loi ont utilisé une excuse typique du GOP pour dissimuler leur propre culpabilité : la sémantique. Ils préfèrent couper les cheveux en quatre sur les expressions familières que de récompenser le vrai patriotisme et la bravoure. La représentante Marjorie Taylor Greene (Q-GA) a déclaré aux journalistes qu’elle avait voté contre la médaille d’or du Congrès aux officiers de police du Capitole et au MPD parce qu’elle ne pensait pas que la législation devrait désigner le 6 janvier comme une insurrection. “Je n’appellerais pas cela une insurrection”, a déclaré Greene aux journalistes. Marjorie Manson a également déclaré qu’elle avait des problèmes avec le libellé du projet de loi qui faisait référence au complexe du Capitole comme “le temple de notre démocratie américaine”.

21 républicains de la Chambre ont voté contre l’attribution de médailles d’or du Congrès aux officiers qui ont défendu notre Capitole le 6 janvier. Ils ne méritent pas de servir un autre jour en fonction. – Aaron Parnas (@AaronParnas) 15 juin 2021

La femme qui a dit qu’elle croyait en Dieu plutôt qu’à la science à plusieurs reprises depuis l’étage de la Maison a déclaré : « Ce n’est pas un temple. Ça c’est sûr.”

Laissez-moi deviner, ces mêmes 21 républicains de la Chambre ont-ils également voté contre la certification de l’élection et une #January6thCommission aussi ? JK, je sais qu’ils l’ont fait, car #RepublicansAreAlwaysTheProblem https://t.co/OrkuGGDniG – Tara Dublin est vaccinée AF (@taradublinrocks) 15 juin 2021

Même d’autres républicains ont partagé leur dégoût avec leurs collègues.