[COMMENTARY] Greene réalise que les téléphones portables sont trop tardifs ⋆ 10z viral

Oh, Marjorie Taylor Greene, quand vont-ils enfin vous expulser du Congrès? Vous n’avez rien de mieux à faire que de tweeter votre attention alimentée par QAnon en train de piquer Qidiocy, alors vous avez essayé et ensuite échoué immédiatement à créer un caucus KKK au cours des deux derniers jours. Si vous ne tweetez pas, vous proposez des «factures» que vous ne pouvez pas apporter. Vous faites également de la place pour continuer à répandre des mensonges et de la transphobie et toutes les autres choses terribles que tout le monde sait que vous aimez, MAGA Mean Girl Marjorie. Combien de dames boners obtenez-vous à chaque nouveau tir de masse, Marjorie Manson? Nous savons que vous aimez vos armes plus que les gens, alors je parie que vous avez furieusement appelé ce gourou tantrique CrossFit qui ne veut plus rien avoir à faire avec vous.

Mais il semble que vous ayez peut-être eu un moment spécial de retour à Jésus ce week-end, Marj. Je suppose que vous avez été tellement occupé à compter les corps de toutes les orgies d’armes à feu que vous avez manquées dans FOREVER AGO lorsque nous avons appris que nos téléphones portables pouvaient être suivis par le gouvernement. Je ne sais pas pourquoi quelqu’un s’inquiète d’être suivi via le vaccin COVID19 lorsque le FBI peut voir quelle salle de bain Starbucks vous choisissez tout en envoyant un SMS à vos nombreux amants (je suppose Starbucks uniquement parce que je ne pense pas qu’ils ont la version WT à DC ).

Photo par Erin Scott-Pool / .

Bref, c’est toi. Qu’est-ce qui vous empêche de comprendre votre propre tweet? Parce que cela n’a de sens pour aucun de nous.

Nous sommes en 1984 et à l’époque, nous n’avions pas de téléphones portables.

Rappelles toi? https://t.co/A2oLMzaUnK – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 18 avril 2021

Nous savons déjà que vous n’êtes pas une personne intelligente parce que vous nous l’avez montré à plusieurs reprises. Cela ne devrait donc surprendre personne que vous partagiez un article du New York Times début février, comme s’il s’agissait d’une nouvelle de dernière minute selon laquelle vos copains insurrectionnels avaient été suivis le 6 janvier via leurs téléphones. Il est probable que vous n’ayez jamais lu «1984» et que vous ne compreniez que vaguement les références à celui-ci. Mais c’est toujours assez amusant de vous voir assembler toutes les pièces comme l’un de ces énigmes géantes que vous donnez à un tout-petit pour lui apprendre son alphabet. Vous savez que l’Effa Bee Eye vient pour vous maintenant, n’est-ce pas? Pardonnez-moi pendant que je prends une bouchée géante de ce morceau de schadenfreude que je prends pour le brunch du dimanche.

D’accord, vous avez donc compris qu’ils savent où vous étiez le 6 janvier. Ce qui signifie qu’ils savent où vous étiez le 5. Est-ce pour cela que vous avez tweeté à ce sujet?

Pourquoi la personne qui a placé les bombes artisanales au RNC et au DNC n’a-t-elle pas été retrouvée? Pourquoi les terroristes nationaux d’Antifa / BLM qui émeute chaque semaine dans tout le pays n’ont-ils pas été suivis avec cette technologie de la Gestapo? Sont-ils si arrogants qu’ils pensent que les gens ne le remarquent pas? https://t.co/F73bBzFLSX – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 18 avril 2021

Je veux dire, pourriez-vous montrer votre main plus? Chaque accusation est une confession avec vous QIdiots obtus.

Et oui, j’ai l’ironie du fait que je nourris votre besoin d’attention, mais c’est mon travail de prêter attention à vous, que je le veuille ou non (SI NON). De plus, c’est amusant d’avoir la réputation d’être parmi les premiers à vous appeler publiquement, au point que vous m’avez bloqué. Si MeidasTouch ne vous avait pas poursuivi en justice, je serais probablement toujours bloqué, car vous détestez quand les gens vous disent la vérité sur vous-même.

Alors profitez de vos dernières prises aux pailles Twitter tout en profitant également de vos dernières semaines à respirer de l’air libre, Marjorie Traitor Greene. Absolument personne ne vous manquera.

Dépêchez-vous, FBI.