[COMMENTARY] “ Ils m’ont appelé Barbie nazie ” et Twitter est allé aux noix ⋆ .

Si vous êtes un utilisateur de Twitter et que vous vous demandez pourquoi «Barbie nazie» était à la mode mardi soir et mercredi soir, vous n’étiez pas seul. Avec autant de blondes sur l’orbite de Trump et tant d’experts amateurs, il était difficile de deviner au début de qui était la tendance. Mais assez tôt, le candidat évident est apparu, et à la surprise de personne, c’était la marche Streisand Effect elle-même, Tomi Lahren.

Lahren, qui a pris de l’importance lors du cycle électoral de 2016, a tenté de se positionner en tant que Jane Pauley de la droite, mais a fini par devenir sa femme Pauly Shore. Les utilisateurs de Twitter adorent l’appeler par n’importe quel nom, mais le sien et le vôtre n’est vraiment pas différent (mes favoris actuels sont Taco Lampshade et Tampon Lambada).

[Photo by Michael Schwartz/Getty Images]

Toyota Lapdance a appris très tôt comment appuyer sur tous les bons boutons pour devenir un appât de Twitter humain, gagnant la réputation d’être l’un des principaux insta-bloqueurs de la plate-forme avec Scott Baio, James Woods et Seb Gorka (divulgation complète: elle a bloqué insta moi en 2016 quand je l’ai appelée Tapioca Lemonade ou quelque chose comme ça). Depuis qu’être terrible obtient beaucoup plus de clics qu’être un patriote / être humain décent, Tamara Lollipop a dit des choses incroyablement terribles. Par exemple, elle a récemment déclaré que Joe Biden «pourrait aussi bien porter un sac à main» en raison de sa décision de porter un masque facial.

Quand je vois Barbie nazie à la mode et que je ne sais pas laquelle de plusieurs personnalités de Fox il s’agit de pic.twitter.com/lL58H7OjQa – Rebelle contre l’orthodoxie (@SFXK) 12 mai 2021

Ouais, elle est ce genre de terrible exprès. L’acte qu’elle joue est mince, cependant. Tupelo Langoustine est allée sur Fox News Radio lundi et a dit à l’animateur Jimmy Failla (qui n’est pas Jimmy Fallon ou même près d’être quelque chose comme Jimmy Fallon) qu’elle avait eu une altercation avec des «libéraux» au cours du week-end. Tout d’abord, elle a dit ces choses:

«J’ai demandé à une fille du sixième étage d’un complexe d’appartements de me jeter des œufs. Bien sûr, étant libérale, elle n’est pas super athlétique. Alors elle m’a manqué.

«Mais oui, elle a essayé de me jeter des œufs.

«Barbie nazie» est à la mode et j’ai en fait dû rechercher à laquelle elle faisait référence. – Mama_C2 🇺🇸 (@ mama_c2) 12 mai 2021

On ne sait pas comment elle pouvait dire que la femme qui la poussait, six étages plus haut, était une «libérale» parce que je connais des joueuses de football super libérales qui pourraient hacher le sabre laser Toupee à 100 mètres de distance. Mais c’est ainsi que Trashcan Loophole roule, elle connaît tous les mots à la mode de droite à utiliser.

Tomi Lahren: Les gens m’appelaient Barbie nazie! Bonnie et Clyde: Les gens nous appelaient des braqueurs de banque! – JRehling (@JRehling) 12 mai 2021

Puis Taproot Lagoon a poursuivi en affirmant: «J’avais un homme adulte avec une cigarette à la main et un masque sur le visage, me disant une fois de plus que je suis« Barbie nazie »et me disant que je dansais sur les tombes des Amérindiens. “

Le propagandiste de Fox Tomi Lahren est en colère que les gens l’appellent Barbie nazie. Je suis d’accord, la partie Barbie devrait être entièrement laissée de côté. – Ricky Davila (@TheRickyDavila) 12 mai 2021

Twitter a adoré celui-là. Parce que nous ne pouvons pas mentir, c’est un peu vrai. Eh bien, peut-être pas la partie dansante, uniquement parce que nous ne pouvons pas le prouver techniquement. Mais la Barbie et le Nazi, ce sont juste des trucs magiques. C’était un cadeau directement de Tallulah Lunchroom à nous tous. Bien que ce ne soit pas la première fois que quelqu’un se réfère à une bouteille blonde Trumpergirl comme “Barbie nazie” (Ivanka, Kellyanne, Megyn, Kayleigh, etc.), il est toujours agréable de les écouter le dire eux-mêmes et de les aider à le perpétuer dans le cycle de l’actualité de la culture pop pendant un jour et demi.

J’ai vu Barbie nazie à la mode et je ne savais pas s’il s’agissait de Kayleigh McEnany, Ivanka Trump ou Tomi Lahren. J’ai donc mis un petit pari avec moi-même que c’était Tomi Lahren et j’avais raison! Qu’est-ce que je gagne ?? Tant de Barbies nazies, si peu de temps. 🤷‍♂️ – 💀 Scary Larry 💀 🇺🇸🌊✊🏻🗽 (@StompTheGOP) 12 mai 2021

Alors félicitations, Topdown Luncheonette. Vous continuez à vous accrocher à ces quinze minutes d’infamie. Nous serons ici en train de rire parce que quelqu’un d’aussi terrible que vous fait toujours ressortir le meilleur de Twitter.

Quand vous regardez exactement quelle Barbie nazie a tendance et que vous n’êtes pas surpris, c’est Tampon Lambada et son attention pleurnicharde #ByeTomi pic.twitter.com/AgCwo5qgTG – Tara Dublin est vaccinée (@taradublinrocks) 12 mai 2021

Twitter noir et twitter blanc voyant Tomi Lahren et Barbie nazie en même temps pic.twitter.com/rvBbLWsAbM – jw (@ iam_johnw2) 12 mai 2021

Tomi Lahren est contrariée de ne pas pouvoir sortir en public sans que les gens la traitent de Barbie nazie. Hé, Tomi, as-tu envisagé de ne pas être une Barbie nazie? – Émeute du Moyen Âge (@middleageriot) 12 mai 2021