[COMMENTARY] La star de la NBA Bradley Beal rejette le soutien de Ted Cruz

Le sénateur Ted Cruz (R/Q-TX) est vacciné comme tous les autres membres du Sénat, mais cela ne l’a pas empêché de pousser les messages anti-vax et anti-masque ou de présenter un projet de loi dans son État d’origine du Texas pour bloquer le président Le vaccin de Biden mandats pour les enfants d’âge scolaire. Il n’y a pas non plus de plus grande star sur Twitter que Cruz, qui a demandé l’approbation du célèbre tout en se lançant dans des guerres de tweets avec Seth Rogan.

Le Cruz universellement différent continue de chercher obtusément l’approbation en ligne tout en s’ouvrant à encore plus de critiques. Littéralement, personne ne veut que son nom soit lié au sien, pas même ses collègues républicains ou d’autres qui pourraient partager ses positions de négationnisme.

Le sénateur Wheelie Bag a décidé de courtiser les faveurs de certains rois de la NBA qui ont eu des positions anti-vax très publiques malgré les règles de la ligue. Alors que certaines équipes ont atteint le statut de vaccination à 100%, d’autres joueurs comme Kyrie Irving ont été pénalisés pour leur refus de se faire vacciner. À la lumière d’une controverse similaire entourant le MVP de la NFL, Aaron Rodgers, un tweet de Cruz de fin septembre a refait surface où il s’aligne avec ces joueurs.

Bradley Beal des Washington Wizards était l’un de ces joueurs de la NBA à faire la une des journaux avec son refus de se faire vacciner avant même le début de la saison. Beal, qui a raté les Jeux olympiques après avoir contracté COVID-19, a initialement invoqué des «raisons personnelles» pour la décision tout en diffusant de la désinformation anti-vaccin. Il est ensuite revenu sur ces commentaires, affirmant qu’il envisageait toujours de se faire vacciner et expliquant qu’il ne pouvait pas le recevoir à l’époque en raison de son récent combat contre le virus.

Beal a répondu à Cruz, disant essentiellement au gars qui avait laissé Trump s’en tirer en appelant sa femme un chien à rester dans sa voie. Il n’est toujours pas vacciné, mais Beal a déclaré à Ava Wallace du Washington Post qu’il était désormais ouvert à l’idée, surtout maintenant que ses deux jeunes fils fréquentent l’école maternelle.

Même s’il n’est toujours pas vacciné, Beal a eu quelques mots de choix pour Cruz : « Ne m’attache pas à ça. Parce que ce n’est pas ce que j’essayais de faire. Je ne suis pas assis ici à plaider pour que les gens ne l’obtiennent pas. … Je ne t’ai jamais rencontré, je ne te parle pas, et je ne te soutiens pas ou quoi que ce soit que tu fasses. C’est un peu bizarre. C’est pourquoi je n’aime pas les réseaux sociaux. Ted, tu sais très bien que je ne me moque pas de toi. Vous n’obtiendrez pas de points sympas si c’est pour cela que vous êtes là-dedans. »

Ted Cruz était absolument là pour les points intéressants, et tout Twitter le sait.

