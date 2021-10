[COMMENTARY] Lauren Boebert, amoureuse des armes à feu ‘macabre’, se fait traîner pour Alec Baldwin Tweet

De nouveaux détails concernant la mort accidentelle par balle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage au Nouveau-Mexique du film d’Alec Baldwin « Rust » sont apparus, notamment comment les mauvaises conditions de travail ont poussé de nombreux membres de l’équipe à quitter la production quelques heures avant l’incident. . L’arme que Baldwin manipulait avait été autorisée par le directeur adjoint, qui l’avait reçue d’un maître des biens de remplacement qui n’était ni membre du syndicat ni responsable des armes à feu.

Le réalisateur de « Rust », Joel Souza, a également reçu une balle dans l’épaule, mais ses blessures ont heureusement été soignées dans une salle d’urgence locale et il est sorti plus tard dans la journée. Baldwin, également producteur exécutif du film, aurait pleinement coopéré avec le bureau du shérif local.

La malheureuse tragédie continuera à faire l’objet d’une enquête alors que la production reste pour le moment à l’arrêt, son avenir étant encore incertain. Les hommages à Hutchins étaient omniprésents sur les réseaux sociaux, mais tout comme la nature d’Internet, les publications réclamaient l’arrestation du très politique Baldwin et pire encore grâce à son interprétation de Donald Trump dans « Saturday Night Live », qui en avait déjà fait une cible. des fidèles de MAGA. « #ArrestAlec » était à la mode sur Twitter samedi matin, comme si l’acteur avait délibérément commis un crime au lieu d’être le dernier d’une chaîne de possession d’une arme dangereuse. Et bien que ce soit normal pour le cours Twitter, ce n’est pas quelque chose que vous pourriez vous attendre à voir d’un membre du Congrès en exercice (ou, cela pourrait l’être, puisque Matt Gaetz me l’a fait). Mais là encore, quand ce membre du Congrès est Lauren Boebert, ce n’est en fait pas si surprenant. Boebert a clairement demandé à quelqu’un de son équipe de revenir en arrière et de trouver l’un des vieux tweets d’Alec Baldwin en fonction de son agenda désagréable, et une fois qu’ils en ont trouvé un qui pourrait fonctionner hors contexte, ils l’ont fait :

.@AlecBaldwin sont-ils toujours disponibles ? Demander un producteur de film… pic.twitter.com/AeE5VHLhqN – Lauren Boebert (@laurenboebert) 22 octobre 2021

Les utilisateurs de Twitter ont immédiatement sauté sur le manque total de décence de Boebert à la suite d’une mort tragique. De nombreuses captures d’écran incorporées de son tweet, pensant qu’elle pourrait avoir suffisamment de présence pour se rendre compte qu’un membre en exercice du Congrès ne devrait tout simplement pas utiliser Twitter de cette façon, mais comme il s’agit de Boebert, le tweet n’avait pas été supprimé au moment de la rédaction de cet article.

Entendu: Si vous voulez vraiment comprendre qu’il n’y a pas d’âme dans le GOP, sur Twitter, ses goules de JD Vance à Lauren Boebert se moquent joyeusement d’Alec Baldwin pour la tragédie qui s’est produite sur le plateau. – George Takei (@GeorgeTakei) 22 octobre 2021

C’est dégoûtant. Une femme est morte. c’est plus que macabre pour un élu de plaisanter à ce sujet. https://t.co/4QAqyRtH5X – andrew kaczynski (@KFILE) 22 octobre 2021

Le mal absolu des fous de MAGA comme Lauren Boebert et JD Vance dépasse de loin l’entendement lorsqu’ils peuvent se moquer d’Alec Baldwin et se réjouir du fait que quelqu’un est mort dans un accident tragique. Quand ils vous parlent de leurs valeurs chrétiennes pro-vie, dites-leur de manger de la merde. – Ricky Davila (@TheRickyDavila) 23 octobre 2021

Tu es une goule. https://t.co/owURidfZqo – Ruben Gallego (@RubenGallego) 22 octobre 2021