[COMMENTARY] Le MAGA Mean Girls ⋆ .

De nombreux facteurs unissent ceux qui s’identifient encore comme des partisans de Trump. Sous prétexte de patriotisme, ils continuent de pousser The Big Lie tout en essayant de créer l’indignation autour du président Joe Biden au quotidien. Lorsque l’administration précédente a ouvert les vannes à tous les «-ismes» et «-phobies» négatifs que ce pays prétendait ne pas se cacher sous la surface, c’était sous le couvert de «Making America Great Again». Cela ressemble au blanc, car nous avons vu une augmentation exponentielle des crimes haineux depuis janvier 2017. Tous les intimidateurs du collège qui n’ont jamais dépassé émotionnellement leur adolescence avaient le droit de terroriser la gauche en ligne et dans la vraie vie, et ils ne montrent aucun signe de s’arrêter même dans la nouvelle ère de «Biden Calm».

Je ne le comprendrai jamais. Pour moi, «Women For Trump», c’est comme «Vaches pour abattoirs». Pourquoi une femme soutiendrait-elle un gars qui lui donnerait peut-être un 3 lors de sa meilleure journée? Peut-être qu’ils ont vécu tellement de rejet qu’ils aiment qu’on leur mente. Mais en plus d’être si volontairement obtus, il y a aussi ce courant sous-jacent qui traverse chaque membre de MAGA, et cela inclut les femmes aussi bien que les hommes: ils aiment être terribles, et ils ne veulent pas avoir à arrêter d’être terribles même. si un homme vraiment gentil est en poste maintenant.

Si vous énumérez toutes les femmes qui se sont alignées sur Trump, elles se présentent toutes comme une Regina George encore pire. Au moins Regina avait une certaine humanité pour elle, contrairement aux Stepford Women subjuguées qui se soucient plus de leurs précieuses armes et tweetent beaucoup d’absurdités qui attirent l’attention (Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert) que de la vie réelle des Américains. Il y a ceux qui sont si loin qu’on pense juste qu’ils doivent être malades mentaux et / ou constamment ivre (Laura Loomer, Amy Kremer, la juge Jeanine Pirro, Sidney Powell).

Ce ne sont pas tous, bien sûr. MAGA Mean Girls existe dans tous les domaines de la vie, mais celles qui sont les pires sont celles qui aiment être terribles tout en ayant beaucoup plus de pouvoir politique qu’elles ne le devraient. Examinons de plus près Kristi Noem, qui est en quelque sorte la gouverneure du Dakota du Sud. Noem a tristement permis à Dear Leader d’organiser un rassemblement MAGA sans masque au Mont Rushmore quelques semaines seulement après que le Sturgis Rally ait provoqué un énorme pic d’épidémies nationales de COVID19. Alors qu’un gars de MAGA était au pouvoir, Noem semblait d’accord avec sa politique en matière de réfugiés, mais elle a fait un 180 maintenant qu’un démocrate a pris sa place. Reçus:

Garçon, elle a changé de position à partir de 2019, hein? Je me demande ce qui l’a amenée à changer sa position à ce sujet… Je veux dire que ça ne pouvait pas être juste une demoiselle à la maison blanche, n’est-ce pas? pic.twitter.com/i8GVk2JlG9 – Steve (@stelenj) 14 avril 2021

Signifier pour être méchant est le plus nul, KKKristi, mais c’est encore pire lorsque vous êtes xénophobe et raciste avec votre cruauté.

Kristi Noem est d’origine norvégienne. Le Dakota du Sud a été littéralement colonisé par des immigrants sans papiers venus d’Europe. Viborg, Tabor, Eureka, le lac Hendricks etc.

Les immigrants appartiennent au Dakota du Sud. kick rock u rat @govkristinoem pic.twitter.com/5pL5o9464b – b (@BreannaOoton) 14 avril 2021

Ensuite, il y a l’affiche de Rich White Privileged Nepotism, Meghan McCain, qui épuise instantanément Twitter chaque fois qu’elle fait un autre coup sur “The View”, comme en portant ceci. Ceux qui ne sont pas scolarisés dans l’univers cinématographique «Mean Girls» peuvent ne pas comprendre, mais dans le film, il y a une règle selon laquelle «le mercredi, nous portons du rose». Regardez ce que portait MAGA Mean Girl Meghan mercredi.

Ce qui est «dangereux» à propos de cette «créature», c’est qu’elle utilise sa plate-forme privilégiée sur #TheView pour pousser les conneries de propagande à gaz du site Web de propagande de droite de son horrible mari sur le quotidien daily # WhoFundsTheFederationist #FireMeghanMcCain @TheView pic.twitter.com/3lmTY7uIFQ – Tara Dublin, mine d’or d’écriture inexploitée (@taradublinrocks) 14 avril 2021

Il y a évidemment une psychologie plus profonde dans le «pourquoi» de leur attirance pour un perdant du vote populaire deux fois destitué à deux reprises qui a également des antécédents d’abus sexuels sur des femmes et de sexualisation de ses propres filles. Sans diplôme et sans plusieurs sessions, je ne pourrais pas commencer à savoir ce qui a poussé toutes ces femmes à se détourner de la gentillesse et à embrasser la culture de la méchanceté que Trump incarne.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas attrayant et nous ne l’aimons pas. Allez chercher une autre table, MAGA Mean Girls. Nous sommes tellement au-dessus de vous. Surtout sur Twitter. Vous n’allez même pas ici!