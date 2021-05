[COMMENTARY] Le propriétaire d’un magasin de chapeaux antisémite fermé par les médias sociaux ⋆ .

Gigi Gaskins est «modiste / chapelier et propriétaire de hatWRKS. Gaskins est une designer qui a participé à de nombreuses entreprises créatives, à la recherche de son véritable art et de sa niche. Elle a possédé une boutique de vêtements, un magasin d’ameublement, un magasin de vitraux et une ferme urbaine », selon un profil en ligne de 2011 à son sujet dans Nashville Arts. Mais parlez d’enterrer la lede: il s’avère que Gaskins est un théoricien du complot QAnon à part entière qui aime Trump et déteste le peuple juif [writer’s disclosure: I am a non-practicing Jewish American], et est super fière de sa haine.

Grâce à un tweet de The Tennessee Holler, une image de Gaskins portant un écusson jaune étoile de David épinglé sur sa chemise avec les mots «Non vacciné» imprimé dessus a commencé à faire le tour vendredi. Pour aggraver les choses, Gaskins vend les stars et promet également des «casquettes de camionneur» avec le même message dans les commentaires sous la photo.

NASHVILLE – Hatworks vend littéralement des stars juives qui disent «Non vacciné» – ici, ce qui donne à MTG un air apprivoisé hatwrks@gmail.com (615) 678-5690 pic.twitter.com/11fN9eS5gX – The Tennessee Holler (@TheTNHoller) 28 mai 2021

Une fois que le tweet a commencé à circuler, les détecteurs de Twitter se sont immédiatement mis au travail et c’est ainsi que nous savons que son nom est Gigi Gaskins, et elle a toujours été très horrible sur les réseaux sociaux. Voici sa bannière Facebook actuelle:

Les utilisateurs de Twitter ont également laissé des critiques cinglantes sur Google et Yelp, au point où leur page sur Yelp a été temporairement suspendue (beau travail, Yelpers!).

Gaskins bloque essentiellement toute personne qui commente sur son Instagram (coupable comme accusé), mais les captures d’écran de son Instagram indiquent qu’elle est bien consciente de ce qu’elle fait.

Instagram est souvent plus lent à traiter les plaintes des utilisateurs, et le plus souvent ne prend pas soin de ses utilisateurs aussi bien qu’il le devrait, comme en témoigne cette non-réponse à l’antisémitisme rampant sur leur plateforme car elle a été servie avec le sourire. .

Lorsque les blocages des réseaux sociaux se mettent en travers du chemin, toute personne essayant d’appeler la boutique est immédiatement redirigée vers une boîte vocale pleine. Gigi utilise la tactique très Marjorie Taylor Greene-ish de «Si je n’écoute pas les messages méchants, alors ils n’existent pas.»

Tellement bizarre, quand vous appelez le magasin, cela va directement à une boîte vocale pleine, alors je suppose qu’ils sont amis avec @mtgreenee. Plus comme HATEWORKS, ai-je raison? PS, pouvons-nous trouver cette femme? J’ai juste besoin de lui parler 🤬 https://t.co/rOnQSElt1I – Tara Dublin est vaccinée contre la FA 💉 (@taradublinrocks) 28 mai 2021

Amusez-vous bien le week-end du Memorial Day, Gigi! Vous n’aurez probablement pas beaucoup de commerce une fois Internet avec vous, mais c’est ce qui se passe lorsque vos chapeaux sont pleins de haine.