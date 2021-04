[COMMENTARY] Les conservateurs annulent Annuler Annuler Culture ⋆ .

La Major League Baseball vient de célébrer le jour de l’ouverture et se retrouve déjà plongée dans une controverse sur la «culture d’annulation», le nouveau slogan préféré des républicains à utiliser contre les démocrates, mais qui continuent à tout promouvoir par leurs propres hypocrites. Il n’y a rien qu’un républicain ne puisse ruiner, et maintenant la droite essaie d’annuler le sport surnommé «America’s Pasttime» à cause d’une petite loi raciste en Géorgie.

Le All-Star Game 2021 était censé avoir lieu à Atlanta, mais après les protestations et les boycotts des réseaux sociaux visant des entreprises basées en Géorgie, Coca-Cola, Delta Airlines et Southwest Airlines ont tous publié des déclarations favorables aux électeurs, et non aux nouvelles restrictions du Georgia GOP. lois de vote. Il a ensuite été annoncé vendredi que la MLB déplaçait le All-Star Game hors de Géorgie et dans un autre lieu qui sera nommé prochainement.

Signalez le tollé de la droite raciste, qui en manque cruellement:

Plusieurs républicains de premier plan ont commencé à tweeter leur indignation face à la cession de la MLB pour «annuler la culture», et devinez ce qu’ils ont fait? Ils ont appelé au boycott du baseball. Vous savez, pour ANNULER le baseball. S’il y avait plus d’ironie, nous pourrions tous renoncer à manger de la viande pour toujours.

Whoa. La MLB annonce qu’elle retire le match des étoiles de cette année et le repêchage amateur de Géorgie. pic.twitter.com/QqJzR3lAcy – Lindsey Adler (@lindseyadler) 2 avril 2021

Sean « Si seulement le pain blanc pouvait être encore plus blanc » Spicer a littéralement tweeté: « Boycottez @MLB. »

Boycottez le @MLB – Sean Spicer (@seanspicer) 2 avril 2021

C’est bizarre comment une équipe (que j’aimais parce que mon mari les aimait) avec un nom raciste et un chant appelé «Tomahawk Chop» a plus un problème avec l’argent quittant l’État que le droit de vote pour les électeurs noirs, mais là encore, c’est une équipe qui employait autrefois John Rocker.

La déclaration des Braves concernant le déplacement du match des étoiles de la MLB: pic.twitter.com/0Iapm3eIre – Atlanta Braves (@Braves) 2 avril 2021

Faire beaucoup de racisme tout en paniquant au sujet de la perte de revenus sous le couvert du patriotisme est certes un travail difficile, mais les républicains travailleront plus dur pour l’indignation fabriquée que pour résoudre les problèmes réels de leurs électeurs.

Si seulement ces #Republicains qui sont en colère contre le #MLB et qui ont une nouvelle passion pour l’annulation du baseball, seraient tout aussi offensés et bouleversés par le pervers séditioniste @ mattgaetz … – Olivia de Troye (@OliviaTroye) 2 avril 2021

Scott Dworkin de la Coalition démocratique a rapidement répondu à l’appel des conservateurs de boycotter le baseball.

Georgia GOP a annulé le match des étoiles de la MLB en adoptant une loi sur le vote raciste. Bienvenue dans la culture des conséquences. – Scott Dworkin (@funder) 2 avril 2021

Cette chose de la culture d’annulation est devenue incontrôlable. Il y a des raisons légitimes d’appeler au boycott, comme si quelqu’un utilise de l’argent saoudien pour acheter des publications américaines, ou s’il est vraiment raciste.

Excellent contexte de la tuberculose. Rappelez-vous également qu’après la mort de George Floyd, il a fallu neuf jours à la MLB pour publier une déclaration. Ils ont été la dernière grande organisation sportive à dire quoi que ce soit. https://t.co/LH3xG2Rddt – Jemele Hill (@jemelehill) 2 avril 2021

La réponse a été si mûre, vraiment.

Heureux les communistes sont en charge chez @MLB !!!!!! #BoycottMLB pic.twitter.com/w6qiSqhPLX – Str8 Real (@ Stra8Reality) 2 avril 2021

Ce gars est généralement trop occupé à pleurnicher à son invisible Sky Daddy pour sauver sa misérable vie terrestre, mais a pris une pause pour pleurnicher à propos du ballon de sport comme tous les autres enfants conservateurs.

Cher GOP: @MLB fait pression et déplace le draft & #AllStarGame hors de Géorgie la même semaine où ils annoncent un accord avec une entreprise soutenue par le Parti communiste génocidaire de #China Pourquoi écoutons-nous toujours ces hypocrites d’entreprise éveillés sur les impôts, les réglementations et les antitrust? https://t.co/GWToVhAZvW – Marco Rubio (@marcorubio) 2 avril 2021

C’est à ce moment-là que vous souhaitez qu’il soit légal de frapper les gens dans la gorge tout en ayant la technologie pour le faire via l’écran de votre ordinateur. Le Twitter libéral était, bien sûr, beaucoup plus reconnaissant de cette décision, tout en profitant de la possibilité de se donner le droit d’être obtus au niveau supérieur en tout temps.

Comment diable le côté qui déteste la culture d’annulation essaie-t-il d’annuler la MLB? pic.twitter.com/G9BRitunXK – J Rob (@ jrob3baow) 2 avril 2021

Tout comme les élections ont des conséquences, il en va de même pour les actions de ceux qui sont élus. Malheureusement, la suppression du jeu @MLB All Star de GA est probablement le premier de nombreux dominos à tomber, jusqu’à ce que les barrières inutiles mises en place pour restreindre l’accès aux urnes soient supprimées. – Bas Keisha Lance (@KeishaBottoms) 2 avril 2021

Yo Kemp, ils ont jeté le jeu des All-Star hors de votre état. En d’autres termes, le «temps passé» de l’Amérique pour avoir des enculés racistes comme vous. – Ron Perlman (@perlmutations) 2 avril 2021

Alors, voulez-vous parler de la culture d’annulation, Trumpocrites? Ce ne sont même pas tous les blocs que j’ai collectés au fil des ans sur Twitter. Lisez-les, puis STFU à propos de votre culture d’annulation stupide déjà. JOUER AU BALLON!