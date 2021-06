[COMMENTARY] Matt Gaetz pourrait être inculpé “d’ici quelques semaines” 10z viral

Le membre du Congrès assiégé Matt Gaetz (Q-FL) pourrait enfin être inculpé d’ici quelques semaines alors que l’enquête criminelle sur son rôle dans un réseau présumé de trafic sexuel s’intensifie grâce à son partenaire dans le crime, Joel Greenberg, qui coopère avec les autorités fédérales. Greenberg a plaidé coupable de trafic sexuel, de harcèlement criminel, d’usurpation d’identité, de fraude électronique et de complot en vue de corrompre un agent public. Bons amis, Matty!

Gaetz pourrait faire face à des accusations similaires et pire maintenant que de plus en plus de femmes impliquées avec les deux hommes se présentent pour dire au FBI ce qu’elles savent. Greenberg est prêt à remettre des preuves et des témoignages contre Gaetz et d’autres, et les procureurs pourraient décider dès juillet s’il faut inculper le « brandon » autoproclamé des mêmes crimes.

[Photo by Joe Raedle/Getty Images]

Gaetz continue de clamer son innocence alors qu’il parcourt le pays avec sa collègue représentante en disgrâce, Marjorie Taylor Greene. Incorporant la tactique MAGA consistant à prétendre que tout le monde ne sait pas que vous avez de gros problèmes, Gaetz a fait une apparition déséquilibrée sur Newsmax jeudi pour pousser le nouveau mensonge républicain vers le 6 janvier selon lequel le FBI a tout planifié d’une manière ou d’une autre et fait des partisans de Trump les boucs émissaires de Trump. Attaque meurtrière du Capitole.

Matt Gaetz dit que le FBI est devenu une opération de recherche de l’opposition politique et dit qu’ils doivent reprendre la Maison Blanche et “avoir quelqu’un là-bas qui peut faire un meilleur travail que Bill Barr” pic.twitter.com/SUk5aKashO – Acyn (@Acyn) 18 juin 2021

Mais vous ne pouvez pas réécrire l’histoire ou dépasser la vérité lorsque votre meilleur ami a remis vos reçus Venmo aux autorités fédérales et que Fox News ne vous aura plus comme commentateur. Les murs se referment sur Gaetz, et Twitter est plus qu’heureux de rappeler les faits. Surtout quand il tweete ce genre de faiblesse :

.@RedVoiceMedias : Matt Gaetz : Le FBI a-t-il joué un rôle direct dans l’escalade du 6 janvier ?https://t.co/NdrA67uDOP – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 18 juin 2021

Les démocrates ont demandé que Gaetz soit démis de ses fonctions en commission et de la Chambre elle-même, mais bien sûr, Kevin McCarthy n’écoute personne d’autre que l’ancien gars.

Cher @GOPLeader : Vous et votre caucus du GOP devriez cesser d’embrasser le représentant Matt Gaetz et le retirer immédiatement de la commission judiciaire. Gaetz ne devrait pas siéger au comité qui surveille le ministère de la Justice qui enquête sur lui pour des crimes sexuels présumés et d’autres crimes. https://t.co/yDOcBFwplM – Ted Lieu (@tedlieu) 18 juin 2021

Gaetz est lentement tombé en disgrâce non seulement auprès de Fox News, mais d’autres républicains se sont discrètement éloignés de l’ancien favori de Trump qui ne peut même plus avoir l’ancien au téléphone. Au moins, Twitter peut toujours utiliser Gaetz comme un sac de boxe numérique, ne serait-ce que parce qu’il le rend si facile.

Corrigé. Le titre DEVRAIT lire : “Alors que l’enquête Gaetz s’intensifie dans le centre de la Floride, nous nous préparons tous à rôtir des guimauves sur le feu de la benne à ordures qui est la vie de Matt Gaetz.” Des charges contre Gaetz pourraient arriver dès juillet. C’est ce qui arrive quand vous payez pour violer un enfant. – Jake Lobin (@JakeLobin) 18 juin 2021

Matt Gaetz était en faveur de Juneteenth quand il pensait que c’était un mois entier pour célébrer les adolescents — connectpolitiqueditto. (@cpoliticditto) 18 juin 2021

La décision d’inculper Matt Gaetz pourrait être prise en juillet. Passez un excellent vendredi. – Scott Dworkin (@funder) 18 juin 2021